Delcy Rodríguez promete que habrá elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al pueblo venezolano a través de un discurso. ( EFE/ CANAL ESTATAL VTV )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que la Constitución establece, sin que precisara de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.

Prohíbe a la Policía detener a personas sin orden judicial

Rodríguez también afirmó este jueves que el ejercicio responsable de la política está garantizado en el país e instruyó a los cuerpos de seguridad que "ninguna persona sea detenida" sin una orden judicial, una práctica que ha sido constante durante los últimos años, según denuncias de ONG.

"Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo", dijo Rodríguez durante un breve mensaje a la nación ofrecido minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado sostenga un encuentro con medios de comunicación tras su esperado regreso.

En ese sentido, indicó que instruyó "a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito" y añadió que "el ejercicio responsable de la política está garantizado para todos y para todas".

Asimismo, recordó que las protestas pacíficas son un derecho constitucional siempre que estén acompañadas "del respeto a la integridad física y moral" de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Las nuevas decisiones se enmarcan en un proceso de "transformación" que ordenó, luego de asumir la jefatura de Estado por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Desde entonces, y en un contexto marcado por la presión de Washington, Rodríguez ha ordenado la liberación de cientos presos políticos, la renovación del sistema de justicia y ha flexibilizado las restricciones en el ejercicio de la política que por años estuvo marcada por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.

La mandataria recordó que también llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según dijo, ha beneficiado a casi 9,000 personas y reiteró que "más de mil personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta" norma y de otros instrumentos.

Además recordó que también propuso la reforma de la ley contra el odio que, volvió a reconocer, se ha "aplicado de forma abusiva" y pidió nuevamente al Parlamento llevar a "un proceso amplio de consultas" sobre esa criticada normativa.

Según dijo, una vez que sea aprobada la reforma, "el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas" bajo esta ley.

El regreso de María Corina La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este jueves al país, poco antes de la conferencia de prensa convocada por la líder opositora María Corina Machado, el primero desde el retorno del premio nobel al país, el pasado domingo. La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025 regresó el domingo 25 de octubre a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año. A su llegada, Machado encabezó una caravana de vehículos desde la que saludó a miles de personas que se fueron congregando a su paso por la ruta que conecta al estado Lara, donde apareció en medio de una misa, en Caracas, la capital venezolana.La opositora, que salió en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Nobel, llegó a Caracas pasadas las 21:00 de la noche, en medio de un enjambre de motocicletas y de personas y vehículos apostados a los lados de la autopista.