Bolsonaro dice que el resultado de los comicios en Brasil es "matemáticamente imposible"

El senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizó una rocambolesca fuga de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas. ( AFP )

El derrotado candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de "matemáticamente imposibles", y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante "un gol con la mano".

"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", expresó el ultraderechista en una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Estados Unidos, a donde huyó el pasado martes con su familia.

Jair Bolsonaro llama a la unión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente en prisión, llamó a la unión tras la derrota electoral de su hijo Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, transmitió sus mensajes, negando que Jair responsabilice a aliados por la derrota y lamentando la división. Flávio huyó a Estados Unidos tras perder las elecciones, mientras que aliados como el gobernador Tarcísio de Freitas emergen como posibles candidatos presidenciales.

Michelle fue elegida senadora y fue considerada para una candidatura presidencial junto a De Freitas, aunque Jair decidió postular a Flávio en diciembre pasado.