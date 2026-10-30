Bukele asegura que misión para rescatar a salvadoreños puede acabar a pandillas en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una rueda de prensa luego de su reunión con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador (El Salvador). ( EFE )

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este jueves que la operación en Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, tiene la capacidad de acabar con las pandillas de ese país.

"Si acabamos con las pandillas de acá (El Salvador), podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no", sostuvo el mandatario salvadoreño en una declaración ante los medios de comunicación en el contexto de la visita oficial al país centroamericano de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Bukele afirmó que, aunque la operación salvadoreña puede contra las pandillas en Haití, "si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos".

Según informó el miércoles la Cancillería, El Salvador ha enviado a más de 2,000 elementos de su Fuerza Armada a Haití, "en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales".

"Entonces, nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo", reiteró el mandatario y dijo que, a su juicio, se trata de una "batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado del bien".

"No somos un ejército invasor"

El presidente salvadoreño reiteró: "Nosotros no somos un Ejército invasor, ni tenemos ninguna intensión neocolonialista".

Horas antes de esta declaración, Bukele afirmó en una publicación en X que la operación en Haití "no es una invasión" a ese país porque "no tiene interés de dominar al pueblo haitiano".

"Nuestra intención, y tenemos autorización de todos los niveles internacionales y nacionales, es una misión de rescate de nuestro aerotécnicos, nuestro objetivo es rescatarlos con vida y en ese camino vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron", agregó.

Pèp ayisyen, Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti. Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz. Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo. Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo. Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an. Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo. Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti. "Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t\'ap fè yo, m\'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m\'ap padonnen peche yo, m\'ap fè peyi a kanpe ankò." 2 Kwonik 7:14 Ede nou ede Ayiti. Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado, circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa posibilidad.