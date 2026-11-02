Cuba reduce ministerios, descarta privatizaciones y el dólar alcanza récord de 900 pesos

El Banco Central de Cuba conservará su condición de organismo de la Administración Central del Estado, bajo la dirección de un ministro-presidente, según las disposiciones adoptadas por las autoridades encabezadas por Miguel Díaz-Canel. ( EFE/ARCHIVO )

Cuba anunció este lunes 2 de noviembre una profunda reestructuración de su Gobierno, con la reducción y fusión de ministerios, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las reformas económicas emprendidas en la isla no conducirán a la privatización de las empresas estatales. Las decisiones coinciden con un nuevo récord del dólar en el mercado informal, donde alcanzó los 900 pesos cubanos.

Las tres novedades se producen en medio de una crisis económica que se prolonga desde hace seis años, caracterizada por la depreciación de la moneda nacional, una elevada inflación y la contracción de la actividad productiva. El Gobierno busca reducir la burocracia, descentralizar la gestión económica y atraer capital, sin renunciar al predominio de la propiedad estatal.

Reducción del Gobierno

La reestructuración quedó oficializada con la publicación de la Ley 186, denominada "De Organización de la Administración Central del Estado", en la Gaceta Oficial de la República. La normativa entrará en vigor siete días después de su publicación y reorganiza el Ejecutivo en 20 ministerios, según informó la agencia EFE.

La reforma contempla la fusión de distintas instituciones y la redistribución de funciones que anteriormente correspondían a organismos independientes.

Entre las nuevas estructuras figuran los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura y Alimentación; Comercio e Inversión Extranjera; Educación Superior, Ciencia e Innovación; Industrias y Construcción; y Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.

El Banco Central de Cuba conservará su condición de organismo de la Administración Central del Estado, bajo la dirección de un ministro-presidente.

La legislación establece un plazo de 30 días naturales, desde su entrada en vigor, para que los responsables de las instituciones presenten sus cronogramas de trabajo al primer ministro, Manuel Marrero. Además, contempla un período de transición de hasta un año para completar los cambios administrativos y redistribuir los recursos humanos, materiales y presupuestarios.

Menos burocracia

La reorganización forma parte de las 176 transformaciones económicas aprobadas en junio, consideradas por el Gobierno como el mayor proceso de cambios económicos desde la revolución de 1959.

El primer ministro, Manuel Marrero, había defendido en abril la necesidad de reducir el tamaño del aparato estatal ante las dificultades económicas.

"Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia", afirmó entonces.

El funcionario sostuvo que el exceso de estructuras administrativas afecta la eficiencia institucional y requiere un diseño diferente.

La reforma se desarrolla en un contexto de dificultades económicas agravadas, según las autoridades cubanas, por el bloqueo petrolero y las sanciones estadounidenses impuestas durante 2026, mientras persisten problemas estructurales internos.

Sin privatizaciones

Paralelamente, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las transformaciones empresariales previstas en el programa económico no significan la privatización de las compañías estatales.

Durante un encuentro con empresarios públicos, el mandatario informó que el 97 % de las 176 reformas aprobadas en junio, equivalente a 171 medidas, ya cuenta con respaldo jurídico.

En apenas tres meses, el Gobierno concretó 215 normas jurídicas relacionadas con el proceso, según declaraciones recogidas por el diario oficial Granma y difundidas por EFE.

Díaz-Canel explicó que la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones no implica transferir su propiedad al sector privado.

"Siempre vamos a proteger la empresa estatal de la privatización", afirmó.

El mandatario defendió que la empresa estatal socialista continuará siendo el principal actor económico del país, aunque reconoció la necesidad de establecer nuevas formas de asociación empresarial para mejorar su funcionamiento.

Según explicó, las reformas pretenden separar la propiedad de la gestión, atraer inversiones, aprovechar capacidades productivas subutilizadas y evitar el cierre de empresas que puedan recuperarse.

Expansión privada

Las transformaciones también coinciden con el crecimiento del sector privado, cuya participación en la economía cubana se ha ampliado durante los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente funcionan unas 16,100 empresas privadas en Cuba, después de la aprobación de 3,600 nuevas entidades durante los últimos tres meses.

Aunque el Gobierno insiste en preservar la propiedad estatal como principio fundamental, expertos independientes consultados por EFE consideran que el nuevo marco jurídico puede impulsar una mayor participación del mercado en la economía.

Algunos especialistas interpretan estas medidas como señales de una transición hacia mecanismos de libre mercado, aunque las autoridades rechazan que representen un abandono del modelo socialista.

El programa de reformas pretende flexibilizar la actividad económica y mejorar la eficiencia de las empresas en un país cuya producción continúa afectada por la escasez de recursos y las dificultades financieras.

Dólar en máximos históricos

Mientras el Gobierno avanza en su reorganización, el dólar estadounidense alcanzó este lunes un récord de 900 pesos cubanos en el mercado informal, según la tasa de referencia publicada por el medio independiente El Toque.

La divisa estadounidense había llegado a 850 pesos la semana anterior y aumentó otros 10 pesos respecto a la jornada del domingo.

El euro también registró un incremento y se situó en 990 pesos cubanos.

La diferencia con el mercado oficial continúa siendo significativa. El Banco Central fijó la tasa de cambio en 770 pesos por dólar para las personas naturales dentro del denominado segmento III.

Los otros dos segmentos oficiales permanecieron en 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos para personas físicas y pequeñas empresas privadas.

La depreciación del peso cubano se ha profundizado desde la implementación de la Tarea Ordenamiento, en 2021, una reforma monetaria que no consiguió eliminar las distorsiones cambiarias.

Entre 2020 y 2025, la economía cubana perdió el 15 % de su producto interno bruto. Para 2026, estimaciones independientes anticipan una contracción adicional del 10.3 %.

La inflación interanual oficial alcanzó el 28.44 % en septiembre, mientras el incremento mensual de los precios fue del 3.37 %. Sin embargo, estas estadísticas no incluyen plenamente las operaciones del mercado informal, donde especialistas independientes estiman aumentos considerablemente superiores.

El Gobierno cubano ha cuestionado reiteradamente la tasa publicada por El Toque, al considerar que favorece la especulación y contribuye a la inflación.

La combinación de reformas administrativas, cambios empresariales y depreciación monetaria refleja los desafíos que enfrenta Cuba para reorganizar su economía en un escenario de prolongada contracción productiva y crecientes dificultades financieras.