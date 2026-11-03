La Habana critica las deportaciones de EE.UU. de migrantes cubanos a terceros países

Cuba vuelve a protestar por el envío de cubanos deportados a terceros países. ( EFE/ARCHIVO )

El Gobierno de Cuba criticó este martes a Estados Unidos por las deportaciones de cubanos a terceros países y culpó a Washington de impulsar la migración de los isleños hacia el país norteamericano, "empujados por los efectos de la guerra económica".

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, cargó nuevamente contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en un extenso mensaje en la red social Facebook, y señaló que "en su campaña de deportaciones, ha expulsado de ese país a decenas de cubanos que terminan en otros continentes, separados de sus respectivas familias y carentes de medios de sustento".

Durante los últimos meses, Washington ha ampliado las deportaciones de inmigrantes a terceros países, al enviar a personas de nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense, afgana, iraní, nepalí o turca a países africanos.

Cubanos piden ayuda a congresista de la Florida

A principios del pasado agosto, migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador acusaron a Estados Unidos de deportarlos a África "a la fuerza" y por sorpresa, lo que llevó a sus familiares en EE.UU. a pedir ayuda a congresistas de la Florida para gestionar su retorno al país norteamericano.

Cossío reprochó esta política de Washington y remarcó que también "encarcela indefinidamente" a otros cubanos migrantes, "sin cargos concretos y los deja a ellos y sus respectivas familias en agonizante incertidumbre".

El funcionario señaló que muchos cubanos llegaron a EE.UU. "atraídos por políticas migratorias que los invitaban a emigrar tanto regular como irregularmente".

"Su presencia allí y su estatus ilegal o irregular es fruto de las acciones de las autoridades y conductas oficiales", subrayó el vicecanciller Cossío.

En reiteradas ocasiones, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado que "muchos cubanos que han emigrado" a EE.UU. son "víctimas del trato discriminatorio habitual y creciente que sufren los recién llegados" a ese país por parte de los servicios de inmigración.

La Habana y Washington mantienen un convenio bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) llegaron a Estados Unidos un total de 33,056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra en mención representó un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217,615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración Trump.