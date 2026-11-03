Once muertos y casi 50,000 damnificados por afectaciones derivadas de El Niño en Ecuador

Fotografía del 1 de noviembre de 2026 de rescatistas ayudando a un adulto mayor en una zona inundada de Guayaquil (Ecuador). Guayaquil volvió a inundarse por segunda vez esta semana debido a una potente tormenta eléctrica que dejó a miles de personas con el agua por las rodillas, a la vez que varios sectores de la ciudad quedaron sin servicio eléctrico. ( EFE/ JONATHAN MIRANDA )

Once personas han fallecido y otras 48,958 se han visto afectadas por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador desde el 29 de agosto, según el último balance de este martes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las víctimas mortales se han registrado en las provincias de Azuay, El Oro, Guayas y Galápagos. Una de ellas falleció a lo largo de este fin de semana en la ciudad de Guayaquil, la más grande del país, tras caerle una pared encima por las inundaciones; y otra en Santa Cruz, Galápagos, por las lluvias torrenciales del pasado viernes.

Viviendas y puentes destruidos

Desde finales de agosto las precipitaciones han provocado 1,086 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 159 municipios y 437 parroquias, con datos hasta las 02:00 hora local (07:00 GMT) de este martes.

Además, 11,449 viviendas han sufrido daños y 38 han quedado destruidas.

El organismo también ha contabilizado 26 cuerpos hídricos desbordados y otros 36 con tendencia a aumentar su nivel, así como 23 puentes afectados, dos desnutridos y más de 25 kilómetros de carreteras dañadas.

Por el momento, 729 personas permanecen alojadas en once albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país.

Ecuador se encuentra en altera roja desde el 29 de agosto, cuando el Gobierno declaró esta medida después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) confirmara oficialmente la presencia del evento climático en el país.

Los últimos días, además, se ha agudizado la crisis en el archipiélago de Galápagos y en la costa.

En la isla de Santa Cruz, y tras las fuertes lluvias del pasado viernes, decenas de personas continúan sin poder acceder a sus viviendas y se han enviado tres aviones con más de veinte toneladas de ayuda humanitaria para las familias golpeadas por las inundaciones.

Guayaquil, por su parte, se inundó el pasado domingo por segunda vez en solo una semana. El agua llegaba a la altura de las rodillas y el fenómeno dejó también un fallecido y al menos un herido.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensase inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.