Temblor de 5.6 sorprende a colombianos durante la madrugada del martes

El sismo de magnitud 5.6 en noviembre se sintió en varias ciudades de Colombia. ( EFE )

Un temblor de magnitud 5.6 sorprendió a los colombianos la madrugada de este martes 3 de noviembre, cuando buena parte de la población dormía. El movimiento se sintió en distintas ciudades del país, incluida Bogotá, donde las alarmas de algunos edificios obligaron a los residentes a levantarse.

El sismo ocurrió a las 4:13 de la madrugada (9:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, en el centro-sur de Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El organismo estableció que el movimiento tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.

La magnitud fue calculada inicialmente en 5.3, pero el Servicio Geológico Colombiano modificó su boletín minutos después y la elevó a 5.6.

En Bogotá, algunos habitantes fueron despertados por el movimiento de sus viviendas, mientras que otros se levantaron al escuchar las alarmas de los edificios.

A casi tres meses de un terremoto que dejó 335 muertos

El nuevo temblor se produjo casi tres meses después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4,516 heridas.

Aquel movimiento, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a cerca de 500,000 personas y provocó graves daños materiales, principalmente en el oeste y sur del país.

Las ciudades de Cali y Pereira estuvieron entre las más afectadas, con edificios colapsados y numerosas estructuras dañadas que todavía no han sido recuperadas.

El terremoto de agosto también se sintió en Manizales, Armenia y otras ciudades colombianas.

El balance oficial consolidado en octubre confirmó la magnitud de aquella tragedia, que mantiene a miles de familias afectadas.