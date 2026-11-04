Detienen a presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco en el estado mexicano de Veracruz

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en el estado de Veracruz (sur), a Samuel De la Cruz Anaya, alias 'Panda', identificado como presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y vinculado a una serie de delitos como el secuestro y el robo de combustible.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la captura derivó de trabajos de inteligencia naval e investigación realizados en el municipio de Coatzacoalcos, por agentes de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y autoridades estatales y municipales.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que mediante dichas labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades, se logró establecer la zona de operación del 'Panda', así como sus posibles vínculos con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

La SSPC precisó que las investigaciones iniciaron en enero de 2026, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, "hecho que permitió obtener información relevante sobre las actividades de una organización criminal en la región".

Ese mismo mes, detalló, mediante acciones coordinadas entre autoridades navales, estatales y municipales, se desmanteló un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un sujeto identificado con el alias 'Sparta'.

Asimismo, explicó que, a partir de la información recabada, se identificó a De la Cruz Anaya como presunto líder regional del CJNG con operación en los municipios Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

Impacto en la región

Durante el operativo se aseguraron 398,000 pesos mexicanos (unos 21.381 dólares), un vehículo, teléfonos celulares, entre otros elementos no identificados por la autoridad.

Según la dependencia federal, en el marco de la Estrategia Refuerzo en Coatzacoalcos, las autoridades han detenido a 163 personas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas que operan en el sur de Veracruz.

"Estas acciones han permitido debilitar las estructuras criminales y afectar sus capacidades operativas, logísticas y financieras, con una afectación económica estimada en 40 millones de pesos (2,1 millones de dólares), lo que contribuye a reducir su margen de actuación y fortalecer las condiciones de seguridad en la región", concluyó el comunicado.

El CJNG es uno de los grupos del narcotráfico más poderosos de México. En 2025, el Gobierno de Estados Unidos lo designó como organización terrorista y, a comienzos de 2026, su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue muerto durante un operativo de fuerzas federales con apoyo de autoridades estadounidenses.