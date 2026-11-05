La periodista cubana Yoani Sánchez fue liberada tras varias horas detenida en La Habana

La periodista cubana Yoani Sánchez, directora del periódico digital independiente 14Ymedio, fue liberada tras una detención de nueve horas este jueves en La Habana, informó ella en las redes sociales.

"Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes", escribió Sánchez.

En la breve publicación, dijo que el próximo viernes dará "más detalles de lo ocurrido" pero, sobre todo, contará lo que vio en esos calabozos.

Cronología del caso

"Como periodista narraré el dolor y la total desprotección en la que viven los que no tienen visibilidad pública, a veces, ni siquiera tienen un móvil para denunciar lo que les ocurre", dijo.

Sánchez fue detenida por la policía política cuando salía esta mañana de su vivienda, ubicada en el barrio Nuevo Vedado, para hacer compras en el mercado del barrio, y logró enviar un mensaje a sus colegas en el que advirtió sobre su situación, según relató un reporte de 14Ymedio.

Su esposo, el también periodista de ese diario, Reinaldo Escobar, refirió que Sánchez fue liberada nueve horas después de su detención por la Seguridad del Estado.

Reacciones y antecedentes

Sánchez, es una reconocida periodista independiente que obtuvo en 2008 del Premio Ortega y Gasset.

14Ymedio recordó que varios integrantes de su equipo han sido detenidos anteriormente, entre ellos, Reinaldo Escobar, en la mayoría de los casos coincidiendo con eventos importantes en la isla como la visita de Barack Obama en 2016 o del papa Francisco, en 2015.

También subrayó que la detención de Sánchez se ha sumado a las de otros reporteros de medios independientes como Camila Acosta y Adelth Bonne Gamboa, registradas esta semana tras ser interceptados en la vía pública por la policía, retenidos durante varias horas y liberados con multas y advertencias. EFE