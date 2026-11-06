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El partido de Bukele inscribe a candidatos al Congreso salvadoreño para elecciones de 2027

Más de 6.5 millones de salvadoreños están convocados a votar en las elecciones generales, donde se elegirán también presidente y alcaldes

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    El partido de Bukele inscribe a candidatos al Congreso salvadoreño para elecciones de 2027
    Un hombre camina junto a una valla publicitaria alusiva al presidente de El Salvador y candidato a la reelección, Nayib Bukele, este martes en San Salvador (El Salvador). (EFE/ RODRIGO SURA)

    El partido Nuevas Ideas (NI) del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inscribió este viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a sus candidatos para el Congreso de cara a las elecciones generales de febrero de 2027, en las que busca mantener el control de este órgano de Estado.

    Decenas de personas, ataviadas con distintivos de la formación, portando banderas y pancartas, llegaron a la sede del TSE en San Salvador para acompañar la inscripción de sus candidatos a los 60 escaños del Congreso, de los que actualmente ocupan 57.

    "Este día inscribimos oficialmente a nuestros 60 candidatos a diputados por Nuevas Ideas. Es impresionante ver cómo, gracias a Dios, Nuevas Ideas cuenta con este apoyo", publicó en X el presidente de NI y primo del presidente, Xavier Zablah.

    NI ha controlado el Congreso durante dos legislaturas y sus diputados son cuestionados por aprobar de manera exprés y sin discusión todas las iniciativas del presidente Bukele, entre ellas la extensión mes a mes de un régimen de excepción desde marzo de 2024.

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    Reformas y críticas

    Esta es la medida más popular de Bukele, que le granjeó en 2024 su reelección inmediata a pesar de que estaba prohibida por la Constitución.

    Entre las votaciones más cuestionadas se encuentran las reformas a la Constitución que habilitaron la reelección indefinida y la que permite hacer cambios a la Carta Magna en una misma legislatura, cuando en el pasado únicamente se podía aprobar en una legislatura y ratificar en la siguiente.

    • Además, NI redujo la cantidad de alcaldías de 262 a 44 y la de diputados de 84 a 60, lo que de acuerdo con voces críticas fue una maniobra para concentrar poder ante el descontento por el desempeño de estos funcionarios.

    A las elecciones generales de 2027, en las que también se elegirá presidente, vicepresidente y a titulares de las alcaldías, han sido convocados más de 6.5 millones de salvadoreños; de ellos más de 5.5 millones dentro del país centroamericano y 982,682 en el extranjero.

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