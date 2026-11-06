El papa pide atención ante los suicidios en Uruguay y defiende a los "no nacidos"

El papa León XIV defendió este viernes desde Uruguay, el país más secularizado de Latinoamérica con leyes para el aborto y la eutanasia, la dignidad de los "no nacidos" y pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo, primera etapa de su gira que le llevará también a Argentina y Perú.

En su discurso en la Plaza de la Independencia, ante miles de personas, y tras escuchar al presidente uruguayo Yamandú Orsi, el papa afirmó que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto" y "esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado".

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", quiso destacar el papa en Montevideo, capital de un país donde cerca del 40 % de la población se declara no creyente.

Ante el monumento del héroe nacional José Gervasio Artigas, situado en el centro de la plaza, el pontífice estadounidense reflexionó sobre el "Uruguay de hoy" y abordó la importancia para la Iglesia de defender la vida en todas sus fases.

Aprovechó la ocasión también para defender la protección del que "no ha nacido" y que "pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo".

"Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", dijo el papa.

Y asimismo, también indicó que "cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada" porque "la formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo".

Ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial, el papa indicó la necesidad de procurar "que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

Suicidio en Uruguay

También abordó que "la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", uno de los temas que preocupan a la sociedad uruguaya.

"Ante la dolorosa realidad del suicidio: la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", dijo el papa en referencia a las altas tasas de suicidio en el país, las más altas de Latinoamérica, que son de 19,16 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Salud Pública.

Eutanasia y atención sanitaria

En el país donde se ha legalizado recientemente la eutanasia, el papa afirmó que "la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado".

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", recordó el papa que fue operado con éxito de un tumor maligno y por lo que tuvo que extirparse el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Y entonces recordó su asistencia médica y agregó: "Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", instó.

Y agregó que "quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita".