×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Pedro Alliana presidente Paraguay
Añadir Diario Libre en GooglePedro Alliana presidente Paraguay

Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

La intervención del Ueno bank, que afectó a millones de clientes, fue clave en la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al poder

    Expandir imagen
    Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña
    Pedro Alliana (c), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. (EFE/ JUAN PABLO PINO)

    Pedro Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario.

    Alliana llega al poder antecedido por el escándalo de Ueno, que contaba con 2,94 millones de clientes, en su mayoría personas del común y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados desde este martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de la entidad privada.

    • Con su posesión completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.
    Expandir imagen
    Infografía
    Pedro Alliana (i), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. (EFE/ JUAN PABLO PINO)
    RELACIONADAS

    Destitución de Santiago Peña

    El traspaso del poder se activó después que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con Ueno, que durante la gestión del ahora exmandatario recibió millonarios fondos de instituciones estatales.

    El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023.

    Situación del Ueno bank

    Antes de estallar el caso de Ueno bank, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 