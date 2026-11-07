Perú condena a 11 venezolanos por integrar una facción de la banda criminal Tren de Aragua

Imagen ilustrativa de un hombre con tatuajes representativos al Tren de Aragua. ( FOTO DE ARCHIVO. )

Un tribunal peruano condenó a penas de hasta 35 años de prisión a 11 ciudadanos venezolanos por integrar la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua, cuyos cabecillas e integrantes fueron procesados en Lima por los delitos de organización criminal, homicidio calificado, trata de personas y explotación sexual.

El Ministerio Público informó en un comunicado que las condenas fueron dictadas por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, a pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, al mando del fiscal César Changa Echevarría.

La Fiscalía aseguró que la sentencia se leyó "tras una sólida investigación" iniciada en 2022, que permitió dictar "condenas ejemplares" de prisión para los principales miembros de esta red delictiva.

Detalles de las condenas

En ese sentido, detalló que el considerado cabecilla de la organización criminal, identificado como José Ortega, alias Armando José, fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en agravio de múltiples víctimas.

El tribunal ordenó que deberá pagar una reparación civil de 1 millón de soles (unos 289,000 dólares) a favor del Estado y sumas específicas de 100,000 soles (28,900 dólares) y 80,000 soles (23,180 dólares) a favor de los deudos de cada víctima.

También condenó a 35 años de prisión al procesado Anyerbe Torrealba, alias Chino o Fesa, por ser autor de los delitos de organización criminal y homicidio calificado.

Además, dictó 28 años de prisión para Ramses Rivas, alias Abraham o Gringo, y 28 años y cuatro meses de prisión a Yohamali Aponte, alias Yoba o Yoha, por el delito de trata de personas agravada.

Otros procesados en este caso fueron sentenciados a penas de 20, 14, 13 y 8 años de cárcel por delitos como organización criminal, explotación sexual agravada y tenencia ilegal de armas y municiones.

Consecuencias de la sentencia

El tribunal ordenó que los 11 ciudadanos venezolanos deberán ser expulsados del país cuando cumplan sus condenas, con la prohibición expresa de volver a ingresar, precisó la información oficial.

El Ministerio Público sostuvo que "este fallo histórico" es la tercera condena obtenida contra una facción de la organización delictiva Tren de Aragua en Perú, lo que "consolida la respuesta firme y estratégica" frente a la criminalidad transnacional.

El Ministerio del Interior también destacó este sábado que se trata de una "sentencia histórica" y detalló que las investigaciones se iniciaron en febrero de 2022, a cargo de un equipo especializado de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Informó que se contó con el apoyo de miembros de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue, lo que en noviembre de 2022 permitió la detención del cabecilla y otros integrantes de la banda.

El ministerio remarcó que la sentencia "marca un hito en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales" y demuestra que las investigaciones especializadas "permiten llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la dignidad de las personas" en Perú.