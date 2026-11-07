Vicepresidente paraguayo dice que pedirán ayuda internacional para rastrear dinero de Ueno

El recién posesionado vicepresidente de Paraguay, Antonio Barrios, aseguró este sábado que el nuevo Ejecutivo de Pedro Alliana recurrirá a países "aliados", que no identificó, para rastrear el dinero manejado por el Ueno bank, cuyo cierre derivó en la destitución de Santiago Peña como presidente del país, en medio de una crisis por los recursos de miles de clientes, entre ellos entidades del Estado.

"Tenemos que recurrir a nuestros aliados. Tenemos aliados que son países del primer mundo con mucha tecnología que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero", dijo el funcionario a la radio ABC Cardinal.

Barrios se juramentó la víspera como vicepresidente en reemplazo de Alliana, quien, ante la vacancia en la Presidencia por la salida de Peña, asumió el poder hasta agosto de 2028.

Crisis por el cierre de Ueno bank

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el martes pasado un procedimiento de resolución o disolución de Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

El cierre, comunicado en la madrugada del 3 de noviembre, causó preocupación entre miles de ahorradores que reclamaban acceso a sus recursos, entre ellos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

Otras entidades públicas han denunciado que depositaron recursos en la finiquitada institución financiera.

Sobre el escándalo, Barrios, quien fue elegido senador en 2023, cargo que dejó para asumir la Vicepresidencia, reveló durante la entrevista que recibió un sobre en su oficina con un papel apócrifo que describía "una cantidad de barbaridades" que consultó con expertos.

Dicha información, según su relato, dio pie a una solicitud de informe del BCP que presentó como legislador junto al presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, y su entonces colega Natalicio Chase.

"Al leer me asusté", admitió el ahora vicepresidente, que pidió información en su momento "sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto de Ueno bank S.A.".

Reacciones y próximos pasos

En ese sentido, advirtió que en el Banco Central "ocurrieron cosas que nunca deberían haber ocurrido", y dijo no entender que la Superintendencia de Bancos o los directores del BCP "no hayan tenido conocimiento".

"Nosotros quedamos totalmente sorprendidos, estamos casi nocaut por lo que ocurrió", admitió Barrios, quien señaló que habían "cifrado todas las esperanzas" en Peña, con quien aseguró trabajaron "prácticamente 10 años" y "siempre se mostró como una persona íntegra".

En todo caso, indicó que esperarán a que la justicia se pronuncie.

"Que la justicia haga lo que tenga que hacer y no quiero emitir ningún juicio de valor en ese sentido", concluyó, al ser consultado sobre el nivel de participación del ahora exjefe de Estado en la crisis de Ueno bank.