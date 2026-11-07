El papa denuncia la muerte de niños en el barrio más violento de Uruguay

El papa León XIV denunció este sábado la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.

León XIV llegó en coche al barrio y caminó por sus peligrosas calles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica, tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1.400 millones de católicos en un escenario al aire libre junto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Una multitud de vecinos lo vitoreaba y saludaba a su paso en Casavalle, que tiene la tasa de homicidios más elevada del país.

"No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos", sostuvo.

"Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles".

"Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida", sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.

La tasa de homicidios en Casavalle y sus barrios aledaños es de 41,7 cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. Una cifra altísima provocada por ataques entre bandas armadas del narcotráfico, cuatro veces más que la nacional.

La violencia se ha disparado en los últimos años en Uruguay, que adquirió un nuevo rol en el tránsito de cocaína hacia el norte y fue considerado tradicionalmente una de las naciones más seguras y prósperas de la región.

Cuatro de cada 10 niños uruguayos viven hoy en la pobreza, según UNICEF.

Los vecinos aseguran que la violencia es cotidiana y que hay tiroteos todos los días.

"Acá todo es cambiante", el barrio "pasa de tranquilo a bravísimo en minutos", cuenta a la AFP Claudia, una enfermera de 33 años que no quiere dar su apellido por temor.

"Ver homicidios ahí en tu puerta es tremendo. Enfrente de mi casa vino una moto y acribillaron a alguien, no sabes qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado", relató.

Los vecinos esperan que la visita del papa, de una hora, cambie las cosas para mejor.

"En 62 años de vida nunca había visto estas veredas limpias y la cantidad de seguridad que hay. El barrio se tranquilizó", dijo Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia.

"Ojalá siguiera así, pero no creo. Los adictos desaparecieron esta semana, pero cuando pase esto van a volver a la calle".

Alerta sobre la IA

El papa también advirtió el sábado sobre la deshumanización provocada por la inteligencia artificial y urgió a las escuelas y universidades a hacer un "uso sabio" de la IA, "colocando a la persona antes que el algoritmo".

"La paradoja resulta cada vez más evidente: mientras se atribuye 'inteligencia' a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas", sostuvo al visitar la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo.

Más temprano, en la primera misa de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa derrochó elogios para el mate, la infusión adorada por los uruguayos, y llamó a "construir puentes" y "transmitir la alegría de la fe".

El mate "nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan", dijo frente a miles de fieles que lo escuchaban mate y termo en mano en Paysandú, 350 km al noroeste de Montevideo.

Uruguay es el país más laico de América Latina. Solo 35 % de la población se declara católica, según un sondeo de Latinobarómetro, que ubica al país al final del ránking regional.

Aunque América Latina es la región con más católicos del mundo, la cifra de quienes se declaran fieles de esta religión ha caído de 80 % hace 30 años a 55 %, según el mismo sondeo.

El papa liderará esta noche una vigilia de oración para 60.000 personas en el Estadio Centenario.

El domingo viajará a la ciudad uruguaya de Florida y luego a Argentina, la patria de su predecesor, Francisco