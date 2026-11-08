León XIV llega a Argentina, la primera visita de un papa en casi 40 años

El papa León XIV saluda a su llegada este domingo, en el aeropuerto de Buenos Aires (Argentina). ( EFE/ JUAN IGNACIO RONCORONI )

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que desarrollará hasta el próximo miércoles, la primera de un papa en casi 40 años a este país.

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el pontífice aterrizó a las 16.34 hora local (19.34 GMT) en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde lo recibió el presidente argentino, Javier Milei.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/screen-shot-2026-11-08-at-41708-pm-1d262b5d.png El papa León XIV fue recibido porel presidente argentino, Javier Milei. (EFE / JUAN IGNACIO RONCORONI)

También acudió al aeropuerto la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Una guardia de honor militar esperó a que el papa descendiera del Boeing 737 MAX 8, al que le estamparon el escudo de León XIV.

Al mismo tiempo que León XIV aterrizaba en Argentina, todas las iglesias de Buenos Aires hicieron repicar sus campanas en señal de alegría.

Bajo el lema 'Bienvenidos todos: vayan y anuncien', la visita de León XIV será la primera de un papa a Argentina desde que en 1987 Juan Pablo II hiciera su segundo viaje al país.

Intensa agenda papal

Este domingo, León XIV hará una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín -héroe de la independencia suramericana- y se reunirá con Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, para luego recibir las llaves de la ciudad de Buenos Aires y participar en un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a las personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Claypole (25 kilómetros al sur de Buenos Aires), presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles de la capital argentina y asistirá a encuentros con representantes del mundo del trabajo, con líderes religiosos y con los obispos católicos de Argentina.

El martes viajará a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires), la segunda ciudad más poblada de Argentina, donde celebrará una misa y tendrá un encuentro con sacerdotes y religiosos, y el miércoles presidirá otra misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de la capital), entre otras actividades.