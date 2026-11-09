Cientos de miles de personas reciben en las calles de Buenos Aires al papa León XIV

Cientos de miles de personas recibieron este lunes a León XIV cuando se adentró en la avenida Libertador de Buenos Aires subido en el papamóvil, que le traslada a lo largo de 2.3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles para presidir una misa.

Se espera que en este lugar se concentren hasta dos millones de personas, según han advertido la Iglesia y las autoridades.

Sin datos oficiales todavía, se observa una multitud en la avenida Libertador que da idea de esa presencia masiva.

Sólo en su recorrido a Claypole, donde se ubica Cottolengo don Orione, residencia de personas con discapacidad que visitó el papa a primera hora y que está a unos 25 kilómetros de la capital, el pontífice encontró a unas 100,000 personas en el camino; y en la puerta, esperándole, otras 3,000, informó esta organización.

Desde Claypole, León XIV regresó a la ciudad y se dirigió hacia el túnel de la intersección de la calle Olleros con la avenida Libertador, justo donde se encuentran los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Allí, fuera de la vista del público, el pontífice cambió el automóvil por el papamóvil para surgir de nuevo a la luz, al otro lado del túnel, en ese vehículo especial.

Organización y agenda

El pontífice se encontró, ya en su papamóvil, con la algarabía de los cientos de miles de fieles, curiosos, vecinos y turistas que se han congregado desde la madrugada a ambos lados de la avenida Liberador para encontrar un lugar donde ver al pontífice.

Mientras tanto, en el altar donde León XIV celebrará la misa suena la música, en una mañana primaveral y soleada tras semanas de lluvia.

Un total de 25,000 voluntarios trabajan en la organización, mientras que el número de periodistas acreditados alcanza los 1,500, lo que ha generando algunos problemas en términos de cobertura y conexiones para la transmisión de la información.

Tras la misa en la avenida Liberador, el papa proseguirá su agenda pastoral con distintos encuentros durante la tarde de este martes con sindicatos, movimientos sociales y empresarios, así como con obispos e integrantes de la iglesia argentina.

Mañana, martes, viajará a Córdoba y el miércoles a Luján, localidad ubicada a 70 kilómetros de Buenos Aires y donde está la basílica que acoge la imagen de la patrona de Argentina.