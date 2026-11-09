Más de 50,000 jóvenes agotan en menos de una hora entradas para vigilia con papa en Lima

09/11/2026. - Feligreses reaccionan esperando la salida del papa León XIV este lunes, en la Catedral de Buenos Aires (Argentina). León XIV pidió a los obispos de Argentina "cercanía" con las personas que reclaman ayuda, como los que "viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna", en su discurso tras la oración de las vísperas que celebró en la catedral metropolitana de Buenos Aires, con el que concluyó su segunda jornada de su visita al país. EFE/ Matías Martín Campaya. ( EFE )

Más de 50,000 jóvenes agotaron este lunes, en menos de una hora, las entradas para asistir a la vigilia de oración con el papa León XIV, el próximo jueves, en el Estadio Nacional de Lima, según confirmaron personas vinculadas a la organización del acto.

Al mediodía de este lunes se abrió la inscripción en una plataforma digital para adquirir las entradas gratuitas a la vigilia con los jóvenes en Lima, y miles tuvieron que esperar en una cola virtual para comprobar que los boletos se habían agotado por completo.

"No esperábamos que sea tan rápido, esperábamos que dure, (pero se agotaron) en menos de una hora. Ha sido un éxito rotundo y eso nos da muchas luces de lo que es la visita del papa", declaró el secretario general de la Pastoral Universitaria de Lima, Marcio Laguna, a la emisora radial RPP.

El portavoz juvenil agregó que se espera a entre 52,000 y 55,000 participantes en la vigilia, principalmente entre los 16 y 35 años, con 40,000 personas en las tribunas y 12,000 en la zona del césped.

Detalló que se trata de un evento que transcurrirá todo el día, pues ingresarán en la mañana del jueves y estarán hasta la noche con presentaciones artísticas y montajes para animar la vigilia.

"Creo que es parte de la esencia de los jóvenes, es hacer una fiesta y recibir al papa con la alegría que nos caracteriza", expresó Laguna.

'Los amigos de León'

El acto contará también con la asistencia de 15,000 voluntarios jóvenes, que integran la comunidad 'Los amigos de León', para brindar labores de resguardo, orden y primeros auxilios.

El papa León XIV dará inicio a la vigilia con los jóvenes a las 18:00 horas del jueves (23:00 GMT) y permanecerá con ellos hasta las 19:30 horas aproximadamente, después de esta actividad acudirá a cenar con los obispos peruanos en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María.

Previamente, ese jueves por la mañana, el pontífice sostendrá un encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal, en el centro histórico de Lima, así como la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral y un diálogo sobre los desafíos del pueblo peruano en la Plaza de Armas.

La visita de León XIV, considerada en Perú como la 'vuelta a casa' del recordado obispo de la ciudad peruana de Chiclayo, empieza el miércoles 11 con la visita a las altas autoridades del país, luego se traslada a Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y concluye el lunes 16 en Lima con una misa multitudinaria en la base aérea de Las Palmas.