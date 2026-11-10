Lula y Erdogan conversan sobre posible cooperación en minerales críticos durante la COP31

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. ( FOTO: RICARDO STUCKERT TOMADA DE LA CUENTA @LULAOFICIAL EN X. )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sostuvieron este martes una reunión bilateral en Antalya (Turquía) en el marco de la cumbre climática COP31, en la que mencionaron una posible colaboración en torno a los minerales críticos.

Según el comunicado de la Presidencia brasileña, Lula detalló al mandatario turco la creación de un consejo vinculado a la Presidencia para fijar directrices nacionales sobre minerales críticos y fomentar su procesamiento en territorio brasileño.

En ese sentido, le mencionó la posibilidad de cooperar con Turquía en esa área, siendo que Brasil posee las segundas reservas estimadas de tierras raras más grandes del planeta, por detrás de China, y uno de los objetivos de Ankara es integrar el grupo de los cinco mayores productores de minerales críticos del mundo.

Durante el encuentro, el líder brasileño destacó que la COP31 representa una oportunidad crucial para dar continuidad y consolidar los compromisos de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, y dijo se comprometió a "trabajar por el éxito de la conferencia" en suelo turco.

El encuentro permitió profundizar en la agenda convenida en agosto pasado, cuando ambos líderes acordaron en una conversación telefónica trazar una hoja de ruta enfocada en la cooperación militar.

Sobre esto, insistieron en convocar "en breve" la primera reunión del Consejo Estratégico bilateral a nivel de vicepresidentes para operativizar proyectos conjuntos en el área de defensa.

Asimismo, Erdogan se comprometió a realizar una visita de Estado a Brasil junto a una "expresiva" delegación empresarial, de acuerdo a la nota.

Según el Gobierno de Brasil, el presidente turco felicitó a Lula por su triunfo en las urnas.

La cita, al margen de la COP31, que comenzó este lunes en la ciudad turca de Antalya, constituyó el primer encuentro de Lula con un jefe de Estado tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Lula en la COP31, con Erdogan

En su cuenta en X, el presidente brasileño manifestó: "Me reuní este martes (10) con el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al margen de la COP31, en Antalya. En nuestra conversación, el Presidente Erdogan me felicitó por la victoria electoral y destacó la expresiva movilización que tomó las calles en Brasil con motivo de las elecciones.".

Agregó que celebraron los cien años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Turquía, que se conmemorarán en 2027.

"Expresamos nuestra determinación de trabajar por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, y la expectativa de realizar, en breve, la primera reunión del Consejo Estratégico bilateral a nivel de vicepresidentes", manifestó