Los peruanos reciben emocionados al papa León XIV, "un hermano que vuelve a casa"

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aeronaval del Callao, en Callao (Perú). ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

Un inmenso júbilo colectivo dio la bienvenida a Perú al papa León XIV, que llegó a Lima este miércoles entre la emoción de millones de fieles que lo recibieron "como un hermano" que "vuelve a casa", al haber sido misionero en el país andino durante más de dos décadas hasta convertirse en obispo y adquirir la nacionalidad peruana.

"El papa por más que tenga nacionalidad americana (estadounidense), es peruano, y lo mejor es que se siente peruano. Se recibe como un hermano que vuelve a su casa. Sentimos la sencillez del papa y el amor que tiene al Perú", dijo a EFE Nancy, minutos antes de verlo desde el papamóvil en la avenida Brasil.

Varias de las arterias principales de Lima se tiñeron de blanco y amarillo, los colores del Vaticano, para recibir al papa, que tras ser saludado por la presidenta Keiko Fujimori a su llegada al aeropuerto, cruzó la capital peruana para llegar a Palacio de Gobierno.

"Después de su enfermedad, está mejor y es muy importante que vaya a Chiclayo. Yo como limeña me siento contenta que vaya hasta Chiclayo por dos días a reunirse con su gente, es importante, y me llena de alegría", agregó Nancy junto a sus amigas de la parroquia sobre la localidad peruana donde fue obispo ocho años.

Recepción de los feligreses

Tras recorrer la mayor parte del trayecto en un automóvil cerrado, pero con la ventana bajada para saludar a los miles de peruanos en las calles, en la Basílica María Auxiliadora, en el distrito de Breña, le esperaba el 'papamóvil' para hacer el tramo hasta la Plaza de Armas, un cambio de vehículo que provocó el clamor de los fieles.

"Su visita es como un bálsamo para Perú en una situación en la que estamos desbordados con la inseguridad, problemas económicos, con el fenómeno de El Niño... entonces creo que su mensaje va a tirar por ese lado, transmitir paz y esperanza en medio de este caos en el que estamos", indicó Néstor minutos después de ver en persona al Santo Padre.

Agregó que espera que dé un mensaje parecido al que ofreció en Argentina, de esperanza cercano a los trabajadores y lograr una economía al servicio de las personas.





Del mismo modo, Griselda, que llevaba una camiseta del rostro del papa, afirmó que el papa es "una bendición para el Perú", y espera que de un mensaje de humanidad a los políticos. "Es un santo puesto en la tierra", dijo con lágrimas en el rostro.

"El papa es peruano"

Mientras aguardaban, en una espera que para la mayoría se prolongó durante al menos dos horas, los altavoces instalados en la calle reproducían canciones compuestas por distintas agrupaciones musicales con motivo de la visita del papa. Muchos veían desde sus teléfonos retransmisiones en directo para no perderse el segundo en el que el papa pisaba suelo peruano.

Vítores de "el papa, el papa es peruano"; "Viva el papa León XIV" y "se siente, se siente, el papa está presente", inundaban las calles, llenas de vendedores ambulantes que ofrecían camisetas, muñecos y pósteres con el rostro del sumo pontífice.

Lucero, de 20 años, esperaba el paso de León XIV en la avenida Brasil junto a su madre y sus tías, y sostuvo que el papa "es lo mejor que hay en el mundo" y considera que "es un representante muy bueno y representativo tanto en el Vaticano como de Perú".

"Es mi primera vez viendo al papa y estoy demasiado emocionada por verlo, aunque sea un poquito de lejos. Justo mañana voy a verlo en la vigilia de los jóvenes y de verdad va a ser una experiencia muy bonita".