×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Esposa de alcalde
Añadir Diario Libre en GoogleEsposa de alcalde

Secuestran a la esposa del alcalde de un municipio del norte de Colombia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en X que Nancy Gómez, esposa de Jaime Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 hora local (11:10 GMT)

    Expandir imagen
    Secuestran a la esposa del alcalde de un municipio del norte de Colombia
    La información del secuestro fue confirmada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. (EFE)

    Un grupo de desconocidos secuestraron en la mañana de este miércoles a la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento caribeño de La Guajira (norte) y, al parecer, quieren trasladarla a Venezuela, informaron fuentes oficiales.

    • El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en X que Nancy Gómez, esposa de Jaime Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 hora local (11:10 GMT).

    Acciones oficiales

    "Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", afirmó De la Espriella.

    El mandatario aseguró que la información preliminar señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del secuestro.

    "He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", agregó el presidente.

    Grupos armados en la zona

    En la zona donde fue secuestrada Gómez tienen presencia el ELN; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una banda criminal de origen paramilitar; así como disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Todas ellas se disputan el control territorial de esta región fronteriza con Venezuela.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 