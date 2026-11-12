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Un total de 4,547 personas permanecen evacuadas por inundaciones en Argentina

La provincia más afectada es Chaco (norte), con 2,242 evacuados.

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    Un total de 4,547 personas permanecen evacuadas por inundaciones en Argentina
    Imagen de archivo de inundaciones en Argentina. (EFE)

    Un total de 4,547 personas permanecen evacuadas en cuatro provincias del centro y noreste de Argentina por las inundaciones producidas por el desborde de los ríos debido al fenómeno climático de El Niño.

    Según informó este jueves el Gobierno argentino, la provincia más afectada es Chaco (norte), con 2,242 evacuados.

    Le siguen las provincias de Corrientes (noreste), con 2,005 evacuados; Santa Fe (centro), con 164 personas evacuadas; y Entre Ríos (noreste), con 136.

    Los ríos Paraná y Uruguay, que atraviesan estas provincias, y sus afluentes registran desde hace varias semanas un considerable aumento de su caudal debido a las intensas precipitaciones registradas particularmente en Brasil -donde nacen estos ríos- por el fenómeno de El Niño. 

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    • Las cifras sobre el estado de situación en estas provincias fueron presentadas este jueves por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en una reunión en el Comando Operativo de Emergencias de Corrientes. 

    A la reunión asistieron, entre otros, la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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