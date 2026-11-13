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Un terremoto de magnitud 5 sacude Xinjiang, en el noroeste de China

El sismo se registró a las 00:17 hora local (16:17 GMT del viernes), con epicentro a 20 kilómetros de profundidad

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    Un terremoto de magnitud 5 sacude Xinjiang, en el noroeste de China
    Imagen de archivo de un sismógrafo que recoge la señal de un terremoto. (ARCHIVO)

    Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado la ciudad de Kuqa, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, sin que por el momento se haya informado de posibles víctimas o daños materiales, según los datos oficiales.

    • El sismo se registró a las 00:17 hora local (16:17 GMT del viernes), con epicentro a 20 kilómetros de profundidad, según la medición del Centro de Redes Sismológicas de China.

    Ubicación del epicentro

    El organismo situó el epicentro en las coordenadas 42,22 grados de latitud norte y 83,64 grados de longitud este, en Kuqa, perteneciente a la prefectura de Aksu.

    El epicentro se situó a unos 287 kilómetros del punto donde confluyen las fronteras de China, Kazajistán y Kirguistán, y a 368 kilómetros de Urumqi, capital regional de Xinjiang.

    Contexto sísmico regional

    El oeste de China, donde se encuentran Xinjiang, el Tíbet y Qinghai, registra frecuentes terremotos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, aunque muchos no causan daños de importancia por la baja densidad de población en amplias áreas de la región.

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