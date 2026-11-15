México, Chile y Perú enfrentan el pulso comercial entre China y EE. UU.

Las presidentas de México, Claudia Sheinbaum (izquierda), y de Perú, Keiko Fujimori (derecha), participarán en la cumbre APEC 2026 en China, en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el gigante asiático. ( EFE )

México, Chile y Perú acuden a la próxima cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) con el desafío principal de navegar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sin perder acceso a ninguno de los dos mercados.

Las tres únicas economías latinoamericanas que integran la APEC estarán representadas por sus respectivos presidentes en una cumbre que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre, en la ciudad china de Shenzhen.

Fortalecer los lazos con Asia y convertirse en la puerta de entrada a Latinoamérica de otros socios de la APEC, como India, Japón, Indonesia o Vietnam, es otro de los desafíos de estos tres países, que juntos suman más del 40 % del PIB latinoamericano.

El director de la Policy Support Unit de APEC, Carlos Kuriyama, dijo a EFE que la participación de México, Chile y Perú "va a ser muy positiva" y que los tres "quieren tener una buena relación con las grandes economías mundiales".

"Perú y Chile han diversificado más que México sus economías en materia de comercio exterior y el hecho de que ambos presidentes vayan a venir es una señal de compromiso con APEC", indicó.

En el caso de México, agregó, "es muy positivo que la APEC sea la primera gran cumbre a la que asiste la presidenta (Claudia) Sheinbaum", ya que "una de sus prioridades es diversificar sus socios comerciales".

México busca retomar protagonismo

La presidenta mexicana asistirá a la cumbre en el que supone su primer viaje a China desde que asumió el cargo en octubre, dentro de su objetivo de retomar el protagonismo perdido por México en la escena internacional durante el aislacionista sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum ya ha confirmado reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y ha asegurado que la cumbre de China es de especial relevancia ya que México será el anfitrión del foro en 2028.

"Que fortalezcamos la operación en materia de comercio y (en) materia de inversión y (que) reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa (en la APEC)", según indicó la pasada semana a EFE el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El encuentro entre Sheinbaum y Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos el gigante asiático.

La presidenta progresista, que también se reunirá con Canadá, Vietnam y Australia, ha defendido la relación con Pekín, aunque subrayó que el comercio de México está principalmente integrado con Estados Unidos y Canadá, sus socios en el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), sometido este año a revisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/64f66d20f0131452270a837216a110daddc792few-4c08df6d.jpg El presidente de Chile, José Antonio Kast, participará en la cumbre APEC 2026 en China, donde buscará fortalecer las relaciones comerciales en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el gigante asiático. (EFE)

Kast, entre China y EEUU

El presidente chileno, José Antonio Kast, también debutará en este foro, integrado por 21 economías que representan cerca del 67 % del intercambio comercial de Chile y reciben alrededor del 75 % de las exportaciones del principal productor de cobre del mundo.

Se trata también del primer viaje oficial a China que hace el gobernante ultraconservador desde que llegó al poder en marzo y, aunque no hay confirmación oficial, medios locales dan por hecho que mantendrá un encuentro con Xi.

Kast es uno de los principales aliados ideológicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región y hay expectación por cómo encajará la posible bilateral el estadounidense.

Mantener el delicado equilibrio entre China, el principal socio comercial de Chile, y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, es uno de los principales retos diplomáticos de Kast.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, aseguró a EFE que Chile busca "seguir fortaleciendo su relación comercial con Asia-Pacífico y, para eso, espacios como APEC son fundamentales".

Chile, uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo, participará en el foro "desde una posición pragmática y constructiva, orientada a identificar espacios donde sea posible avanzar colectivamente", apuntó Estévez.

"En un escenario de reordenamiento del comercio internacional, Chile pondrá énfasis en tres principios: promover una región Asia-Pacífico abierta e integrada; preservar un sistema multilateral basado en reglas; y seguir construyendo cooperación en ámbitos de interés compartido", añadió.

Perú, nuevos mercados

Para Perú, el foro es un espacio "fundamental" para buscar nuevos mercados e incrementar el intercambio comercial con las 21 economías de la APEC, que representan el 67 % del comercio exterior peruano, con China y Estados Unidos como sus socios más importantes.

La delegación peruana estará previsiblemente liderada por la presidenta Keiko Fujimori, cuyo viaje debe ser autorizado por el Senado.

La mandataria ultraconservadora tiene planeado también un encuentro con Xi para conversar sobre el impacto del fenómeno climático de El Niño en Perú, así como con los líderes de Vietnam, To Lam; y de Hong Kong, John Lee.

Fujimori tiene previsto participar en una reunión de trabajo con empresarios estadounidenses organizada en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC.

El canciller peruano, Carlos Espá, reafirmó la semana pasada el compromiso de su país con la Visión Putrajaya 2040, que incorporó los temas de la digitalización e innovación, comercio inclusivo y desarrollo sostenible, y reconoció el liderazgo de China en la conducción de los trabajos del foro bajo su presidencia.