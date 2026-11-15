Visita del papa León XIV a Cusco: un mensaje de esperanza y fe

El papa León XIV preside el rezo del ángelus en la plaza frente a la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María, en Cusco, Perú. ( EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO )

El papa León XIV rezó este domingo el ángelus en la sugestiva Plaza de Armas ante la Catedral de la Asunción en Cusco, en Perú, a 3.600 metros de altura, donde se concentraron 500.000 personas en el área y en todas las calles aledañas para verle pasar en papamóvil.

El papamóvil serpenteó entre las calles repletas de personas que lo recibieron con el canto "León, amigo, Cusco está contigo" y donde los habitantes habían sacado a la calle los pasos de sus procesiones y las imágenes de la devoción popular.

Antes del ángelus presidió un acto en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde surgió una imponente fortaleza inca.

Mensaje del papa en Cusco

En el palco ubicado en la famosa plaza de armas de Cusco, ante la imagen del Señor de los Temblores, el Taytacha, Patrono de la ciudad, el papa recordó al fallecido el arzobispo de la diócesis Richard Alarcón Urrutia, que falleció hace pocos días, a los 74 años, tras una larga enfermedad y saludó al nuevo obispo, Lisardo Estrada.

En su mensaje, el papa quiso mostrar su cercanía a los "queridos hermanos y hermanas que sufren en sus cuerpos y en sus almas a causa de una enfermedad".

"A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!"", dijo.

En su intervención, León XIV se refirió también a la responsabilidad de los sacerdotes y consagrados y los animó a entregar su vida por Cristo, al considerar que este es "el mejor camino para promover las vocaciones".

"¡Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro! No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo; así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de Dio", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/9c1197fce46008d432af32e7ebaef38878855b52w-9520d150.jpg Fieles esperan la llegada del papa León XIV para un encuentro con representantes de la devoción popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco, Perú. (EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro) ( (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/b1f04f1862252ca7d35b86b0c565c803a83366e6w-d3d32fbe.jpg El papa León XIV dirige el rezo del ángelus ante los fieles congregados en la plaza frente a la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María, en Cusco, Perú. (EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro) (EFE (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/b9310d723b1358ab0b2a3259f68d9d56f67deccew-f3ab2c94.jpg Fieles esperan la llegada del papa León XIV para presidir el rezo del ángelus en la plaza frente a la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María, en Cusco, Perú. (EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro) (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)) ‹ >

Homenaje al Señor de los Temblores

El papa dedicó después unas palabras al Señor de los Temblores, cuya imagen, según la tradición cusqueña, salió en procesión durante el terremoto de 1650, cuando la tierra sembró la destrucción y el pánico entre los habitantes y, tras su salida a las calles, cesaron las réplicas, relató.

"Desde entonces, el pueblo cusqueño y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad, un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia", explicó.

En este acto el papa regaló a la imagen un sudario, en un gesto definió "la caricia del papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana".

Tras este acto, el pontífice, quien estuvo apenas tres horas en Cusco, volverá a tomar un avión hacia la ciudad amazónica de Pucallpa en una de las jornadas más exigentes de esta gira en la que también visitó Uruguay y Argentina y apenas un mes después de su operación por un cáncer pulmonar.