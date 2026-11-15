El papa León XIV se despide de Chiclayo y viaja a Cusco en su gira por Perú

El papa León XIV se despidió este domingo bajo la lluvia de la ciudad peruana de Chiclayo, donde ejerció de obispo durante casi nueve años, y puso rumbo a Cusco, la siguiente parada de su visita de seis días a Perú, su país adoptivo, como parte de la gira por América Latina que lo llevó previamente a Uruguay y Argentina.

Al salir de la Residencia Episcopal de Chiclayo, donde ha pernoctado igual que lo hacía cuando era obispo de la ciudad, se dirigió a la gente concentrada que esperaba bajo la lluvia desde la madrugada ver por última vez al misionero que llegó a Perú hace cuarenta años y que ahora ha vuelto convertido en papa.

El pontífice se acercó a la gente para darles su bendición antes de subirse al automóvil que lo esperaba para trasladarlo al aeropuerto a tomar un vuelo de aproximadamente dos horas para llegar a Cusco, la antigua capital del imperio incaico, y posteriormente viajar en la tarde a la ciudad amazónica de Pucallpa.

"Que Chiclayo sea siempre capital de la amistad, pero sea también una ciudad, una provincia, una tierra de fe, de devoción, de fidelidad", dijo León XIV sobre su tierra adoptiva.

Recorrido en Chiclayo

El regreso de Robert Prevost a Chiclayo ha estado lleno de emotividad, con dos días donde el pontífice ha recorrido distintos puntos de su querida diócesis, desde la catedral que regentó por ocho años como iglesias de barrio a poblaciones de la cordillera de los Andes que también tenía bajo su misión episcopal.

En Chiclayo esperaban este reencuentro con el "padre Roberto" -como le decían en esta parte del norte de Perú- desde el momento en que León XIV mandó un afectuoso saludo en español en sus primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tras haber sido nombrado máximo jerarca de la Iglesia católica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/3b071893e13674034b8f34154f028c9a7b4d2a06w-1b6cf5f4.jpg Un hombre posa junto a una imagen del papa León XIV este sábado, en el interior de una iglesia en Pucallpa (Perú). León XIV visitará este domingo la amazónica Pucallpa, antes de regresar a la capital Lima para concluir el lunes su primer viaje por Suramérica, que también incluyó visitas a Uruguay y Argentina. (EFE)

Próximas actividades en Cusco

Al llegar a Cusco hará un recorrido en 'papamóvil' hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta de la ciudad, donde encabezará a las 10:30 (15:30 GMT) un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

Acto seguido, a las 11:45 (18:45 GMT), León XIV bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano. Ahí mismo entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

En la calurosa Pucallpa mantendrá a las 15:00 (20:00 GMT) un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, para seguidamente visitar la catedral y ofrecer una multitudinaria homilía en la Villa Deportiva Regional de la Ciudad.

Reencuentro

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo