El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), habla con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, previo a una reunión este viernes en la sede del Departamento de Estado en Washington. ( (EE.UU). EFE/LENIN NOLLY )

Al menos doce personas fueron asesinadas este miércoles en cuatro tiroteos distintos en el departamento de Yoro, en el norte de Honduras, en una zona donde opera una banda criminal identificada como el Cartel del Diablo.

Tres de los hechos se registraron en Vallecillo, donde murieron nueve personas, y uno en Pacayales, donde fallecieron tres, indicó a la radio HRN el subcomisionado de la Policía Edgardo Barahona.

Una concejala y su familia entre las víctimas

Según el informe preliminar, entre las víctimas hay hombres, mujeres y niños, y los autores podrían ser integrantes de una estructura criminal.

Barahona señaló que extraoficialmente ha trascendido que entre las víctimas figuran una concejala del municipio de Yorito, su esposo y un hijo, pero que todavía no se puede confirmar ese extremo ni brindar nombres de ninguna de las víctimas hasta que las autoridades hagan la identificación correspondiente.

Como parte de la investigación, se buscará el perfil de las víctimas para determinar si la actividad que realizaban pudo haberlas expuesto, subrayó Barahona.

En el sector donde se registraron los asesinatos opera una banda criminal identificada como el Cartel del Diablo, contra la que las autoridades han iniciado una persecución y ya han capturado a 22 supuestos integrantes.