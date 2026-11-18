Imagen del 2023 sobre el impacto de El Niño en una zona de Perú. ( EFE )

El Gobierno de Perú declaró este miércoles en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas con el abastecimiento de combustibles en el país por el impacto del fenómeno climático de El Niño.

La medida, que tendrá una vigencia de hasta ocho meses, fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicada en el diario oficial El Peruano.

Se tomó después de que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) recomendó a las entidades del Estado que adopten "oportunamente medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta, a fin de mitigar los impactos sobre la población, la infraestructura y los medios de vida".

Medidas anunciadas

La resolución añadió que los eventos climáticos y peligros inminentes asociados "representan un riesgo" para la infraestructura eléctrica, así como para la infraestructura destinada a la refinación, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, incluidos los gasoductos.

En ese sentido, informó que el 67% de la matriz energética del país depende de recursos energéticos a base de hidrocarburos y que muchas de sus instalaciones "se encuentran como elementos en riesgo o expuestos ante eventualidades consecuentes", lo que genera "un peligro inminente de desabastecimiento o dificultad de acceso a los combustibles".

Por ese motivo, consideró "pertinente" que la emergencia tenga un alcance nacional, para afianzar la continuidad operativa de todas las instalaciones de hidrocarburos "y la sinergia que generan en el equilibrio de la matriz energética" del país.

En la medida se comprenden todas las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles, desde el procesamiento, refinación y almacenamiento, hasta la comercialización.

Además, se ordenó notificar al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que "establezca las medidas transitorias que resulten necesarias para atender la situación de emergencia".

Situación actual

El Enfen señaló en su último informe, presentado el pasado viernes, que el impacto del fenómeno de El Niño se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 en Perú, con un debilitamiento progresivo hasta julio del próximo año.

La Comisión aseguró que realiza una supervisión continua de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrobiológicas y biológicas-pesqueras para actualizar permanentemente sus boletines, el próximo de los cuales se emitirá el 30 de noviembre.