El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth ( EFE )

El Ministerio de Defensa de Venezuela aclaró este miércoles que la reanudación de la cooperación técnico-militar con Estados Unidos -que concretó hoy el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita en Caracas- se hará con "pleno respeto" a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en "estricto apego" a su Constitución.

Esta cooperación estará orientada a "retomar iniciativas vinculadas con la formación, la capacitación, el intercambio técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades y equipamiento", así como a "contribuir y hacer frente a las amenazas comunes", subrayó el Ministerio de Defensa en un comunicado publicado en Telegram.

"Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra nación", concluyó.

Contexto histórico

El comunicado hace énfasis en el "estricto apego" a la Constitución, puesto que el contenido íntegro del acuerdo no se conoce y tampoco se sabe si puede llevar a tomar decisiones como la instalación de bases estadounidenses en Venezuela, lo que está prohibido por la Carta Magna.

En abril de 2005, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, anunció el fin de los acuerdos de intercambio y cooperación militar con EE.UU. "hasta quién sabe cuándo".

Su Gobierno se caracterizó por una política "antiimperialista" y se alejó del país norteamericano para aliarse con otros como Cuba y China.

Declaraciones oficiales

El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, continúo con esta línea política hasta el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos lo capturó junto a su esposa, Cilia Flores, lo que desencadenó en una nueva etapa de relaciones entre ambos países bajo el mandato de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez resaltó este miércoles "la importancia de reanudar" esa cooperación con el acceso a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una alianza "muy beneficiosa" para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por su parte, Hegseth detalló que este acuerdo permitirá a Estados Unidos "colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa".

Subrayó que para completar la tarea de "eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas", esta asociación en materia de defensa "no será algo meramente cosmético".

Por tanto, apuntó la necesidad de "eliminar y erradicar" todas "las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio venezolano" y también de implementar "reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa", para las que trabajarán con el Gobierno venezolano.