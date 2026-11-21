Afiche publicado por el FBI muestra a Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", uno de los 10 fugitivos más buscados por la agencia estadounidense. ( TOMADA DE LA WEB DEL FBI )

Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI estadounidense, confirmó este sábado la secretaría de la Defensa.

El capo fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal el viernes en el estado de Sinaloa, lo que desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, según informaron medios locales la noche pasada.

El "Chapo Isidro" es uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva y es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa, detalló la Defensa en la red social X.

El detenido era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y "se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI", señala el mensaje de la Defensa.

Esta captura se produce en momentos en el Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

Bloqueos y balaceras

La captura de Meza, realizada por fuerzas de élite en Guasave, provocó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región.

Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de beisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de "¡Agánchense, agánchense!" para resguardarse de disparos de metralleta. En otro podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) "Chapo Isidro", jefe de la organización delictiva "Beltrán Leyva" y aliado al "Cártel del Pacífico" facción "Mayos", a Germán N (a) "Serafín", segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) "Chapo Isidro", cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

También circuló un supuesto video en el que "Chapo Isidro" pide a sus pistoleros que "tranquilicen todo" porque "ya se acabó esto" y hay "niños, mujeres, gente inocente".

Estados Unidos presiona a México para que redoble esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que "los carteles están controlando México" y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.