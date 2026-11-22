Personas esperan en una calle luego de un sismo se magnitud 6,7 este viernes, en Lima (Perú). El movimiento telúrico se presentó a la 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ( EFE/ FERNANDO GIMENO )

Un sismo de magnitud 5,1 se sintió durante la madrugada de este domingo en la región peruana de Pasco, cercana al epicentro del terremoto de magnitud 6,7 que el viernes afectó a la vecina región de Junín y dejó un saldo de un muerto, 18 heridos y 850 damnificados.

El último movimiento telúrico se produjo a las 0:51 horas (5:51 GMT), con epicentro a 25 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco y a una profundidad de 132 kilómetros, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento alcanzó una intensidad de IV en Cerro de Pasco, donde fue percibido como "leve" por la población, añadió el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que señaló que estaba supervisando las zonas vulnerables.

El pasado viernes la también región central peruana de Junín fue afectada por un sismo de magnitud 6,7 que causó la muerte de una persona, además de 16 lesionados, 853 damnificados y 529 afectados.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) agregó que el terremoto también dejó 152 viviendas inhabitables y 156 afectadas, además de causar daños en 6 instituciones educativas, 22 establecimientos sanitarios, cuatro templos, tres locales comunales y 300 metros de vías de transporte.

Impacto del terremoto

El mayor impacto de este sismo se registró en las regiones de Huánuco, Pasco y Junín, pero también se reportaron afectaciones menores en la región de Lima, incluida la capital, Lima Metropolitana, y la provincia portuaria del Callao.

El movimiento se sintió a las 19:09 hora local del viernes (00:09 GMT del sábado), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en una zona rural con baja densidad de población en la que hay diversos pueblos pequeños y aldeas.

El temblor se originó a 129 kilómetros de profundidad, una distancia considerable que hace que se disipe su poder de destrucción en la superficie y a la vez se amplíe el alcance de las ondas, que se sintieron incluso en Bogotá y Quito.

Datos sobre actividad sísmica

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, registró entre enero y mediados de este mes unos 800 movimientos telúricos, según datos del IGP. EFE