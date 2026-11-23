El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla. ( EFE )

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este lunes a Estados Unidos de pretender sustituir el derecho internacional con "la imposición de la paz a través de la fuerza".

"La principal potencia económica y militar global intenta oficializar e imponer, por medio de la mentira y la extorsión, el caos, la barbarie, la injerencia, el intervencionismo, el uso de la fuerza militar, el abuso de su poderío económico sobre los más débiles y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales", afirmó Rodríguez en la red social X.

Sin citar el nombre de Estados Unidos en su mensaje, el canciller de la isla sostuvo que "para ello, tratan de destruir y/o reescribir las normas y pilares del derecho internacional".

Asimismo señaló que "rechazan la igualdad soberana entre los Estados, aplican a su conveniencia el doble rasero en materia de derechos humanos, emplean la coerción como medio para la negociación y el supuesto arreglo pacífico de controversias".

"Pretenden suplantar el Derecho Internacional por la doctrina imperialista de la imposición de la paz a través de la fuerza". sentenció.

Estos pronunciamientos se enmarcan en la escalada de tensiones entre La Habana y Washington, que en los últimos meses ha elevado notablemente la retórica de su confrontación verbal.

Escalada de tensiones

Desde enero, tras la intervención militar en Venezuela, la Administración de EE.UU. ha reforzado las presiones sobre el gobierno de Cuba exigiendo reformas políticas y económicas, con un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales, que han agudizado la crisis económica y energética en la isla.

El Gobierno de La Habana ha denunciado la "escalada de amenazas" de Washington, así como su pretensión de una eventual "agresión militar" contra la isla.