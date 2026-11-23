Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE.UU. el 15 de octubre de 2026. ( CC )

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto de Venezuela, convocó para este lunes a los venezolanos a reunirse en barrios para "cantarle cumpleaños" a su padre, quien permanece detenido en Estados Unidos después de ser capturado tras un ataque estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

"Quiero invitar a toda Venezuela en nombre de mi familia, en nombre de él, a que celebremos el cumpleaños, a que celebremos la vida (...) hay que celebrar que él está vivo", dijo Maduro Guerra en un vídeo en sus redes sociales.

Celebración popular

La invitación es que en "las comunas" y en las sedes del Partido Socialista Unidos de Venezuela se reúnan esta tarde a las 16.00 hora local (20.00 GMT) a "celebrar y picar una torta en la tarde al presidente Nicolás Maduro- que este lunes cumple 64 años - y que él sepa que aquí seguimos firmes".

La actividad central será a esa hora en la parroquia 23 de Enero, en la comuna popular Simón Bolívar, al oeste de Caracas.

"Sin lugar a dudas los tendremos de vuelta a él y a Cilia. Venceremos", escribió el diputado en una publicación en su cuenta de X.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, desde que fueron capturados y podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua en caso de ser declarados culpables. Ambos han sido juzgados en la corte del Distrito Sur, al sur de Manhattan.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores afronta cargos relacionados con narcoterrorismo, importación de drogas y posesión de armas. Además, recientemente la Fiscalía les imputó a ambos conspiración para cometer torturas.

Desde que Estados Unidos depuso a Maduro, ha tutelado al Gobierno encabezado ahora por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha impulsado la firma de múltiples acuerdos energéticos y enviado a varios funcionarios, el más reciente su secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien reanudó un acuerdo de cooperación militar con Venezuela.