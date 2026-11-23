El expresidente colombiano Juan Manuel Santos reivindicó este lunes los avances alcanzados con el acuerdo de paz que él impulsó y alcanzó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y llamó a evitar que el país regrese a los tiempos de violencia y venganza.

"No nos resignemos a la guerra y la venganza. No nos contentemos con implementarlo a medias. No regresemos el reloj de la historia a los tiempos más oscuros de nuestra nación", manifestó Santos durante un acto de conmemoración por los 10 años del acuerdo celebrado en Bogotá, organizado por la Fundación Compaz.

El exmandatario, quien recibió el Premio Nobel de Paz en 2016 por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado más prolongado del subcontinente, sostuvo que el acuerdo abrió un nuevo horizonte para Colombia, aunque reconoció que su implementación no ha avanzado tanto como se esperaba.

Balance del Acuerdo

"El acuerdo de paz es imperfecto, como todo acuerdo humano. Pero fue lo mejor que pudimos hacer para abrir un nuevo horizonte para Colombia", afirmó Santos, quien evitó hacer una evaluación detallada de los incumplimientos y las dificultades que ha enfrentado el proceso durante la última década.

En su balance, Santos recordó que unos 13,000 combatientes dejaron las armas tras la firma del acuerdo y destacó la reducción de la violencia, los homicidios y los secuestros, que, según dijo, llegaron a mínimos históricos.

También resaltó la creación de mecanismos para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, permitir el retorno de desplazados a sus tierras y avanzar en la reparación de las víctimas.

El acuerdo fue firmado el 24 de noviembre de 2016, después de que el primer texto fuera rechazado en el plebiscito del 2 de octubre de ese año y el Gobierno incorporara modificaciones tras dialogar con los promotores del 'No'.

Reacciones y Testimonios

"El acuerdo de paz que hoy cumple 10 años no es mío ni de ningún gobernante. (...) Es de ustedes: es de todos los colombianos", expresó Santos, quien pidió a la ciudadanía asumir un papel activo como garante y veedora de su implementación.

Por su parte, el sacerdote Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, agradeció a Santos por haber impulsado el acuerdo y reivindicó el papel de las víctimas en el proceso de negociación y en la búsqueda de la reconciliación.

"Las víctimas (...) llegaron a La Habana, dejaron ante sus perpetradores de las FARC, de los paramilitares y del Estado lo durísimo que había sido su vida y la pérdida de sus hijos y de sus seres queridos y de sus pueblos", recordó.