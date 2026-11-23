Combo de fotografías cedidas por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), que muestra fichas de detención de Fausto Isidro, alias 'El Chapo Isidro' (i) y Germán 'Serafín' detenidos en el estado de Sinaloa (México). El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de 'El Chapo Isidro' durante un operativo nocturno que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos. ( EFE/ SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL )

El Gobierno de México elevó este lunes a 20 el número de muertos durante el operativo que permitió capturar al narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, cuya detención provocó violentos enfrentamientos, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos en el estado de Sinaloa.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 16 presuntos integrantes del crimen organizado murieron durante la denominada Operación Centella, ejecutada el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave. La cifra representa un incremento de nueve fallecidos respecto al balance inicial, mientras que cuatro militares perdieron la vida y otros diez resultaron heridos.

"En este enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes. En el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Defensa Nacional la madrugada del día 21 (sábado), se mencionó 7. Estos fueron localizados posteriormente", explicó Trevilla durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario precisó que la operación permitió detener a 16 personas vinculadas con la organización criminal, incluido su principal dirigente, y decomisar armas de alto poder, vehículos blindados, municiones, drogas y dinero en efectivo.

Una operación de alto riesgo

La captura de Meza Flores fue resultado de una operación preparada durante aproximadamente tres meses, con participación de unidades especializadas del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

El despliegue movilizó a 361 efectivos y 14 aeronaves, incluidos helicópteros artillados utilizados para respaldar a las fuerzas terrestres.

Según el relato del secretario de Defensa, los militares localizaron al capo en un inmueble de Guasave. Aunque los ocupantes de la vivienda se rindieron, otros integrantes de la organización criminal respondieron con disparos para impedir su captura y posterior traslado.

Los atacantes utilizaron armamento pesado, incluidos fusiles Barrett y ametralladoras calibre .50, contra las fuerzas de seguridad y los helicópteros que participaban en la operación.

Los enfrentamientos se extendieron a distintas zonas de Sinaloa, donde grupos armados instalaron 21 bloqueos carreteros y utilizaron vehículos incendiados para obstaculizar el avance militar.

Las autoridades reportaron el decomiso de 28 armas de fuego y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. También incautaron drogas, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

La colaboración estadounidense

La operación también puso de manifiesto el fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Trevilla confirmó que las autoridades mexicanas intercambiaron información de inteligencia con Washington durante los meses previos a la captura, lo que contribuyó a identificar los movimientos y la ubicación del dirigente criminal.

Sin embargo, aclaró que la ejecución del operativo estuvo exclusivamente a cargo de fuerzas mexicanas, en consonancia con la política de Sheinbaum de mantener la cooperación bilateral sin permitir intervenciones militares extranjeras en territorio nacional.

La detención constituye uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado mexicano en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para intensificar las acciones contra los carteles responsables del tráfico de fentanilo hacia su país.

¿Quién es Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores es considerado uno de los principales dirigentes del narcotráfico en el noroeste de México. Su trayectoria criminal está vinculada con la organización de los Beltrán Leyva y con estructuras que posteriormente establecieron alianzas con facciones del cartel de Sinaloa.

El narcotraficante figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

Las autoridades estadounidenses lo requerían por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Según las autoridades mexicanas, Meza Flores encabezaba una estructura criminal vinculada con la facción de Los Mayos, enfrentada a otros grupos que disputan el control de las rutas del narcotráfico en Sinaloa.

Entre los detenidos figuran Germán, alias "Serafín", identificado como primo y segundo al mando de la organización; José Luis, señalado como operador financiero, y Pánfilo, presunto responsable de operaciones logísticas.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, informó que el capo también enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

Violencia tras la captura

La detención desencadenó una reacción violenta de integrantes de la organización criminal, que recurrieron a incendios de establecimientos comerciales, bloqueos de vías y enfrentamientos armados.

De acuerdo con Associated Press, habitantes de Guasave permanecieron refugiados en sus viviendas mientras se escuchaban disparos y sobrevolaban helicópteros militares.

La violencia obligó a reforzar la presencia de fuerzas federales en la región para restablecer la circulación y evitar nuevos ataques.

La captura también plantea el riesgo de una reconfiguración de las estructuras criminales en Sinaloa, escenario de disputas entre organizaciones que buscan controlar territorios y rutas de distribución de drogas.

La caída de un dirigente de alto perfil puede debilitar temporalmente a una organización, pero también provocar enfrentamientos entre sus integrantes o grupos rivales que intentan ocupar el espacio dejado por el capo.

Un golpe estratégico

Para el Gobierno de Sheinbaum, la detención representa un resultado relevante de su estrategia de seguridad y de la coordinación con Estados Unidos, en un momento en que ambos países buscan fortalecer sus relaciones después de sucesivas tensiones diplomáticas y comerciales.

La operación demuestra la capacidad de las autoridades mexicanas para ejecutar acciones contra objetivos prioritarios con apoyo de inteligencia estadounidense, aunque el elevado número de víctimas evidencia el poder de fuego de las organizaciones criminales.

El desafío ahora será impedir que la captura de Chapo Isidro desencadene una nueva escalada de violencia en Sinaloa, donde las disputas entre facciones del narcotráfico han afectado la seguridad de la población y las actividades económicas.

La muerte de cuatro militares y 16 presuntos delincuentes convierte la Operación Centella en una de las intervenciones más sangrientas de los últimos días contra el crimen organizado mexicano y pone nuevamente a prueba la capacidad del Estado para recuperar el control de los territorios dominados por estas estructuras.