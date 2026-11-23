Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( EFE/ARCHIVO )

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador oficializó la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele para los comicios de febrero de 2027, en los que buscará su tercer mandato consecutivo, de acuerdo con una resolución conocida este lunes.

La decisión del organismo también oficializa la candidatura del vicepresidente Félix Ulloa bajo la bandera del partido gobernante Nuevas Ideas.

"Habiéndose comprobado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la inscripción de las candidaturas, corresponde ordenar la inscripción de ambos candidatos en el registro correspondiente, así como la publicación y comunicación de la presente resolución", indica el texto colgado en el portal del TSE, que consta como emitido el 20 de noviembre.

Bukele goza de un amplio respaldo de los salvadoreños y de popularidad por su política de seguridad contra las pandillas, con un régimen de excepción como principal herramienta, lo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero de 2027 para un tercer período consecutivo.

Reforma constitucional

En 2024, Bukele asumió su segundo mandato consecutivo a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución. La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025, sin un análisis previo ni debate, la reforma de cinco artículos de la Constitución, con lo que Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.

La enmienda avalada por el Congreso también adelantó las elecciones presidenciales a 2027, acortando el segundo periodo de Bukele que estaba previsto concluyera en 2029. En febrero también se votará por diputaciones y alcaldías.