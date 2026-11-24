Integrantes de la Policía de Colombia vigilan la zona donde hombres armados tomaron un supermercado este martes, en Cartagena (Colombia). ( EFE/ JOEL CUADRADO )

Asaltantes tomaron el martes como rehenes a varias personas durante un robo en un supermercado en la turística Cartagena, en el Caribe de Colombia, por lo que se desplegó un gran operativo policial, dijo una fuente de la policía a la AFP.

Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

El secuestro se da el mismo día que se marca el décimo aniversario del histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y en medio de la peor ola de violencia en el país desde entonces.

Las llegadas al aeropuerto de la famosa ciudad costera se reactivaron tras una suspensión temporal por operaciones de la fuerza pública, informó la autoridad aérea colombiana.

Según medios locales, los secuestrados piden casi dos millones de dólares, dos coches blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura contra los criminales, con letales bombardeos y redadas, pero la violencia en el país no da señales de ceder en los últimos meses.

Tras la firma del acuerdo en 2016, grupos ilegales se disputan las rutas del tráfico de droga y los yacimientos de minería ilegal y alimentan el terror en el país con secuestros y atentados.

El lunes en la noche una disidencia de la guerrilla de las FARC explotó un carro bomba en la ciudad de Villavicencio y dejó 25 heridos y graves destrozos.

El aeropuerto de Cartagena reanuda sus operaciones

Las autoridades colombianas reanudaron las operaciones aéreas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, uno de los principales destinos turísticos del país, después de suspender durante poco más de media hora los aterrizajes por la toma de un supermercado por parte de presuntos delincuentes que mantienen retenidas a varias personas.

"Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad", informó la autoridad aeronáutica en un mensaje publicado en X.

Inicialmente, los despegues programados se mantuvieron, mientras que las restricciones afectaron a las aproximaciones y los aterrizajes.

"Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", señaló la Policía en un escueto comunicado.

Según medios, las personas que permanecen retenidas en el establecimiento comercial, al parecer, son clientes y empleados del supermercado. Hasta el momento no se ha precisado el número de rehenes ni se han conocido detalles sobre posibles heridos.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.

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