Imagen de archivo de incendios en Biobío y Ñuble, donde se han destruido cerca de 800 viviendas. ( EFE )

Un tribunal en Chile condenó el martes a siete bomberos y brigadistas forestales por provocar los incendios que arrasaron la ciudad costera de Viña del Mar en febrero de 2024 y que causaron 138 muertos, informó la fiscalía.

El 2 de febrero de ese año, varios fuegos forestales se desataron simultáneamente en los alrededores de la localidad, 110 km al noroeste de Santiago. El calor y las intensas ráfagas de viento, en pleno verano austral, propagaron rápidamente las llamas.

Las investigaciones fiscales determinaron que fueron provocados de manera intencional por bomberos y brigadistas forestales para cobrar más horas extras.

Siete de los nueve acusados "fueron condenados como autores de un delito de incendio con resultado de muerte", informó la fiscalía en un comunicado, que adelantó a la AFP que solicitó cadena perpetua para los culpables.

La audiencia de lectura de las sentencias está prevista para el 18 de diciembre.

También se les condenó por delitos de incendio de bosques y asociación criminal.

Los dos procesados restantes fueron absueltos.

Ese incendio forestal es el segundo más mortífero del mundo en este siglo, después del devastador siniestro registrado en 2009 en el sureste de Australia, que ocasionó la muerte de al menos 173 personas.

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