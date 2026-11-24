Integrantes de la Policía de Colombia vigilan la zona donde hombres armados tomaron un supermercado este martes, en Cartagena (Colombia). ( EFE )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó este martes a Cartagena de Indias para encabezar las labores de emergencia por la toma de rehenes en un centro comercial, donde diez personas han sido liberadas y veinte permanecen secuestradas desde hace doce horas.

El mandatario se sumó a una reunión de coordinación en la Base Naval de la Armada, junto al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y los integrantes de la cúpula militar y de Policía, que evalúan las medidas para resolver la emergencia, destacan los medios colombianos.

Las autoridades también estudian la posibilidad de que De la Espriella se desplace hasta las inmediaciones del establecimiento comercial, situado en un céntrico sector de Cartagena, donde hombres armados mantienen el secuestro masivo desde las 8:00 hora local (13:00 GMT).

La Policía informó que diez personas han sido liberadas, recibieron atención oportuna por parte de sus unidades, y en el lugar permanecen desplegados uniformados de diferentes fuerzas, bajo una coordinación interinstitucional que busca proteger a quienes continúan dentro del establecimiento.

Acciones oficiales

Entretanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que "la situación está bajo el control de la fuerza pública", con participación de la Policía y la Armada Nacional, y destacó el liderazgo directo del presidente en la atención de la emergencia.

El propio De la Espriella explicó horas antes, desde Villavicencio, que el incidente comenzó cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar un vehículo transportador de valores (furgón blindado) que se encontraba en el centro comercial.

Según el primer mandatario, "las cámaras de seguridad detectaron la presencia de los hombres y los operadores activaron los botones de pánico", lo que permitió la llegada inmediata de la Policía.

Al verse sorprendidos, "los asaltantes se refugiaron en uno de los establecimientos y tomaron como rehenes a 30 personas", según el balance inicial entregado por el mandatario.

"Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos", manifestó De la Espriella al referirse al despliegue de las fuerzas especiales del Ejército y la Policía en el supermercado y los alrededores.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y de Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.