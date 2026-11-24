Las calles solitarias, sin turistas, corroboran el drama de la caída de un sector que era una gran fuente de divisas. ( EUROPA PRESS )

Cuba recibió de enero a octubre de este año 507,083 turistas internacionales, el 65.7 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, tras la llegada a la isla durante el mes pasado de apenas 29,376 visitantes, según datos difundidos este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El turismo, una de las tres mayores fuentes de divisas para Cuba, estaba en crisis desde la pandemia de covid-19, pero la presión estadounidense desde enero ha terminado por demoler el sector, paralizando la llegada de vuelos por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras que operaban en la isla por la amenaza de sanciones secundarias.

El 73% de los hoteles cerrados

El Gobierno cubano reconoció que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80,000, según datos oficiales). Actualmente el 73 % de las instalaciones hoteleras están cerradas.

Según las cifras publicadas por la ONEI, por destinos de origen, la comunidad cubana en el exterior aportó entre enero y octubre 132,390 visitantes, seguida de Canadá con 130,253 y Estados Unidos, con 50,268. Las cifras suponen descensos interanuales del 32 %, el 78.2 % y el 47.3 %, respectivamente.

Otros mercados emisores como México, con apenas 26,421 visitantes, y Argentina, con 15,347, registran caídas superiores al 40 % y 60 % respectivamente; mientras que Rusia, con 21,822, sobrepasó el 78 % en la baja de emisores.

Las cifras de visitantes internacionales este año quedan lejos de los números récord ligados al "deshielo" de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que permitieron la llegada en 2018 de 4.6 millones de turistas y en 2019, de 4.2 millones, debido a la eliminación de restricciones por parte de Washington a los viajes a la isla.

Ante este escenario, el Ejecutivo de La Habana aprobó en junio pasado -dentro del paquete de las 176 reformas económicas- varias medidas para dinamizar el sector turístico como la gestión de hoteles por el sector privado, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

Las reformas también permitirán al sector privado ejercer como agentes turísticos y guías.