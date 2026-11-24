El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 —el Lunes de Pascua— a los 88 años. ( AFP )

El papa Francisco confesó en su diario personal, un cuadernillo de tapas negras en el que escribió sus reflexiones de 1992 a 2024 y que se publicará este martes en todo el mundo, la tentación de sentirse omnipotente durante su pontificado y varios episodios en los que notó la presencia del diablo.

Así lo cuenta el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en el libro 'El diario íntimo del papa Francisco (Debate)', en el que reflexiona sobre los escritos que el pontífice confiaba, con su letra pequeña casi indescifrable, a un cuadernillo hasta ahora desconocido.

En esta agenda negra escribió 86 páginas antes de su elección papal y otras 55 desde el 21 de julio de 2013 hasta el 18 de agosto de 2024, es decir siendo ya papa.

El cardenal Fernández explica que la publicación de este diario de Francisco llega después de que el pontífice le mostrara en su residencia de Santa Marta una agenda vieja de tapas negras con anotaciones y le dijo: "'De esto, verán ustedes"'.

El purpurado destaca que las cuestiones más reservadas están escritas en clave y que se han evitado nombres y detalles que afecten a terceros.

El Bergoglio más íntimo

Su propósito es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos y como respuesta a "quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales".

El libro es sobre todo una reflexión sobre las diferentes y más desconocidas facetas del papa Francisco y momentos de total intimidad, como cuando el 3 de enero de 1999 escribía: "En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió".

O apuntes de su pontificado, como el del 26 de febrero de 2015: "La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia".

Fernández agrupa también frases del diario en las que Francisco se acusa con dureza, como cuando en 2022 se lamenta "del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo".

O también esa sensación de cercanía de la muerte, que aparece desde 1996, cuando tenía sesenta años, y que se expresa en frases como: "Me queda poco tiempo de vida" (5 de enero de 1997) y más de una vez ofrece su vida al Señor: "Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño" (3 de agosto de 1997).

La tentación de poder y la voz del demonio

Las frases más llamativas son las que escribía sobre el miedo a la tentación de poder.

Francisco escribía: "Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo ... y junto con esto se iba atrasando el trabajo", de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde, explica Fernández que añade que era ese no saber decir que "no", asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente. En ese contexto, afirma: "Sentí claramente la voz del demonio" (25 de noviembre de 2018).

En el libro se habla de un proceso de 'crisis' que duró dos años (2021-2022) en el que el papa argentino aseguraba que estaba en "el comienzo del otro camino", que define como el "del alejamiento y de la mundanidad" y también menciona el contexto: "problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación".

El 30 de diciembre de 2022, Francisco también manifestó su rechazo a ser alguien "que usa a los otros como muñequitos".

En su diario se describen hasta tres momentos en los que sintió la presencia del diablo, como en su regreso del viaje a Chile, salpicado por las críticas ante las acusaciones de abusos y de la ocultación por parte de los obispos del país a quienes él creyó.

"En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería".

En esa misma entrada enlaza la experiencia con el sufrimiento que le dejó el viaje: "Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema... Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave".

La última anotación del diario, fechada el 18 de agosto de 2024, es esta: "En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".