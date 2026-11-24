Una persona ejerce su voto durante las elecciones generales este martes, en Washington, Estados Unidos. ( EFE/ RAFAEL YUSTE MUÑOZ )

Las votaciones para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre transcurren con normalidad desde el sábado en varios países de América, aunque con largas filas, mientras los consulados mantienen urnas separadas para recoger los votos de los ciudadanos cuyo derecho al sufragio está suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

En Argentina, donde reside la mayor comunidad española de la región, más de 520,000 personas están habilitadas para votar.

La jornada transcurrió este martes con normalidad y sin largas colas, según los apoderados de los partidos y las autoridades consulares consultados por EFE.

En la urna especial para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, se habían depositado unos 300 votos desde el inicio de las votaciones el fin de semana.

Participación en el exterior

En la Embajada de España en Washington, más de 800 ciudadanos habían votado de manera presencial hasta la mañana de este martes, una cifra que supera los 562 registrados en total en las elecciones generales de 2023, según fuentes diplomáticas.

En cuanto a los españoles afectados por la suspensión cautelar, se habían recibido cinco papeletas, que se mantienen en una urna separada a la espera de una resolución judicial.

En Venezuela, donde están inscritos 121,839 españoles residentes en el exterior, se habían depositado más de 6,500 votos hasta la noche del lunes, alrededor del 5,5 % del censo, en los centros habilitados en Caracas y Valencia.

Las filas en la capital se extendían por toda la calle y la participación apunta a superar la registrada en los comicios de 2023, cuando votaron 8,831 personas.

Los votos de los afectados por la suspensión cautelar se depositan en una urna identificada como Ley de Memoria Democrática (LMD), aunque su número es, según fuentes consulares, "muy marginal".

En Chile, donde 70,018 españoles residentes tienen derecho a voto, las votaciones transcurren sin incidentes y con filas durante el fin de semana, aunque sin las aglomeraciones registradas en otras ciudades. El Centro Cultural de España en Santiago también cuenta con una urna especial para los sufragios afectados por la suspensión.

En Perú, la votación en Lima registra una mayor afluencia que en anteriores elecciones, según pudo comprobar EFE. En una de las mesas se registraron esperas de entre 10 y 15 minutos, mientras que en otra no había filas.

Las papeletas llenaban más de la mitad de la urna separada para los nacionalizados por la ley de nietos, aunque no se facilitaron cifras de participación ni del número de electores.

En Brasil, en el consulado de São Paulo se habían depositado hasta este martes 15 votos en la urna separada, según dijo a EFE el apoderado de Vox, Luis García Seoane, frente a las dos urnas convencionales que ya se habían llenado.

En Panamá, donde se han registrado largas filas desde el sábado, la urna específica para los posibles votos de los electores afectados por la medida judicial permanece vacía, pues hasta este martes no se había presentado ninguna persona en esa situación.

La medida afecta a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, pero que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados.

El Supremo ordenó que sus votos se reciban y se mantengan separados para remitirlos a las juntas electorales provinciales, sin introducirlos en las urnas de los electores habilitados.

La votación presencial en los consulados para los españoles residentes en el exterior se prolongará hasta este jueves 26 de noviembre.