La líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, habla durante el evento 'Voces de paz bajo las nubes ¡Vence la sombra!', donde aseguró que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde 2024, "pronto" estará de vuelta en Venezuela, este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PENA R )

La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde 2024, "pronto" estará de vuelta en Venezuela.

"Pronto lo tendremos aquí en Venezuela", aseguró Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un mensaje que su formación, Vente Venezuela, consideró el primero a la nación, justo cuando se cumple un mes del regreso de la opositora a su país.

Machado recordó que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, González Urrutia "recibió el mandato" de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro.

Machado, un soporte de González Urrutia

Ese año, ella encabezó la campaña política de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para apoyar a González Urrutia, dado que estaba inhabilitada y no pudo postularse para las presidenciales de ese año, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como mandatario reelecto al ahora depuesto Nicolás Maduro.

Desde entonces, la líder opositora denuncia fraude en esos comicios porque el CNE no publicó los resultados desglosados, como exigía la ley electoral, mientras que la PUD divulgó en un portal actas reunidas por sus testigos y que exhibe como la prueba de la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde 2024 por falta de garantías de seguridad.

Este año, Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Aunque la dirigente cuenta con el respaldo de la PUD para una eventual candidatura, primero deberá lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, llamó al "reconocimiento explícito" de su supuesta victoria en las elecciones presidenciales de 2024, ganadas oficialmente por Nicolás Maduro, capturado a inicios de enero por Estados Unidos.

Después de esa operación militar, Washington ha descartado por ahora dar a la oposición venezolana el mando del país, que dirige interinamente quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.