Un mensaje con una imagen de Fidel Castro en una calle de La Habana. La fotografía fue tomada meses atrás. ( EFE/ARCHIVO )

La prensa estatal cubana dedica este miércoles sus portadas y espacios informativos a homenajear a Fidel Castro, en el décimo aniversario de su muerte, con artículos, fotografías y testimonios que exaltan su legado, mientras la isla atraviesa una prolongada crisis económica.

Una única pauta editorial marca la jornada en la isla: la evocación del líder de la Revolución cubana, tras diez años de su fallecimiento.

La portada del diario digital Cubadebate reúne más de cuatro artículos, desde la historia del poema 'Canto a Fidel', de la poetisa cubana Carilda Oliver Labra (1922-2018), quien lo escribió en 1957 y lo envió a la Sierra Maestra cuando los rebeldes luchaban bajo el mando del líder cubano, hasta un texto que vincula la visión de Castro sobre la ciencia con los retos actuales de la inteligencia artificial.

En la misma línea se sitúa la edición impresa del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único partido legal), que publica un editorial titulado 'Vive', en el que plantea una afirmación sobre quien fuera una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX: "Hay quien dice que lo odian y lo aman por igual".

A esa línea editorial se sumó el diario Juventud Rebelde, con una edición especial enfocada en el relevo generacional y las claves del pensamiento político de Castro.

Por su parte, Radio Rebelde y la televisión nacional intercalaron, desde las primeras horas de este miércoles, documentales, discursos emblemáticos y testimonios de antiguos combatientes.

El homenaje de los medios a las redes sociales

La ofensiva simbólica tuvo su correlato inmediato en las redes sociales sobre todo de la dirigencia del país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó los mensajes en la red social X afirmando que "solo la vida puede asociarse al nombre de Fidel, a 10 años de su tránsito a lo eterno".

"Mientras su pueblo, que es él en millones, siga batallando unido por lo justo y lo digno, él y sus ideas vivirán. En Cuba y en donde quiera que se luche con pasión revolucionaria", aseveró el mandatario.

De forma paralela, el canciller cubano, Bruno Rodríguez y otros altos dirigentes del Gobierno multiplicaron sus pronunciamientos en plataformas digitales, enlazando el legado de Castro con la actual coyuntura diplomática y económica de la isla, marcada por las dificultades energéticas y el recrudecimiento de las tensiones con Washington.

"Su defensa a ultranza de nuestra soberanía e independencia; su permanente lucha por la justicia social; su incansable promoción de la solidaridad y el internacionalismo proletario; su legado frente al bloqueo estadounidense y las agresiones estadounidenses, guían el espíritu de resistencia, dignidad y patriotismo de los cubanos", escribió Rodríguez en X.

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero lo situó como guía del país y aseveró que su "desde la inmortalidad, sigue comandando nuestras batallas, señalando los desafíos, impulsando cada victoria".

Cuba transita este décimo aniversario entre la rutina de una crisis económica prolongada y el peso de una presencia omnipresente de Castro en vallas, murales y noticieros frente a otra Cuba en la que sus habitantes sobreviven a medida que emerge el sector privado.

Diez años después de aquella noche del 25 de noviembre de 2016, cuando el entonces presidente cubano, Raúl Castro, anunciaba el fallecimiento de su hermano a los 90 años, la narrativa informativa estatal confirma que Fidel sigue ocupando las primeras planas