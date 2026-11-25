Varias decenas de trabajadoras sexuales protagonizaron este miércoles un plantón frente al Parlamento de Perú para exigir dignidad y pedir una mesa de diálogo con autoridades para que se dejen de clausurar los pocos locales donde pueden trabajar, pues esto las obliga a salir a las calles, donde bandas criminales las extorsionan.

La activista y vocera del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales Ángela Villón expuso a EFE que en los últimos meses, "desproporcionados" operativos policiales contra la trata de personas han clausurado de forma temporal o definitiva cinco locales con licencia, donde cientos de ellas realizan su trabajo en la capital peruana.

"Si ponemos un pie en la esquina, es para pagar cupo. ¿Quién se fortalece con estos cierres de nuestros pocos lugares de trabajo sexual seguro que tenemos? Se fortalecen las mafias y nosotras estamos pasando hambre, precariedad y estamos expuestas a que nos maten", indicó Villón en el plantón.

Villón señaló que desde el movimiento están de acuerdo en que las autoridades luchen y combatan la trata de personas, pero no en que la Policía realice de forma "agresiva" operativos en locales que están regulados y "hagan su show mediático" para mostrar que están combatiendo este delito.

Denuncias

En ese sentido, clama que ellas no son víctimas y no tienen que ser rescatadas por la policía y solo quieren que les respeten y dejen trabajar.

"No somos peligrosas, estamos en peligro", "Combatan la extorsión, no nuestra profesión", "Nuestras vidas no son un espectáculo", "Nos queremos vivas, dignas y organizadas", fueron algunos de los carteles que el grupo mostró en la congestionada avenida Abancay.

Otra de las asistentes, que prefirió no identificarse, sostuvo que si trabajan en la calle, los extorsionadores les exigen desde 200 a 300 soles a la semana (de 58 a 86 dólares), y si no les pagan, las amenazan con pistolas y hasta "te pegan un tiro".

Añadió que viven al día y tienen niños o personas adultas que cuidar, por lo que los operativos que las conducen a la comisaría para luego liberarlas les hacen perder toda la noche y les es imposible pagar a los extorsionadores, porque además, expresó, que no las cuidan y solo les exigen dinero.

Villón expresó que están pidiendo que el Congreso, en su rol de vigilante de la gestión pública, convoque una mesa de trabajo con ellas, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y el de Justicia y Derechos Humanos para que sean escuchadas y comprendan su problemática.

Medidas anunciadas

"¿Con qué lógica están haciendo estas intervenciones desproporcionadas? Sin pensar que nos están botando a la calle a miles de trabajadoras sexuales y que no solamente están en riesgo nuestras vidas, sino que así se están fortaleciendo las verdaderas mafias de criminales que nos extorsionan, de sicarios que nos matan", dijo la activista.