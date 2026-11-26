Foto de archivo de personas observan el mar en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El buque Halima, de bandera panameña, con 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia, naufragó en la madrugada de este jueves a unas tres millas al norte de la bahía cubana de Cabañas, en la provincia de Artemisa (oeste), informó la Administración Marítima de Cuba (AMC).

Hasta el momento "han sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres. Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos, según los protocolos establecidos", indicó el comunicado de la AMC divulgado por medios estatales.

Acciones oficiales

El buque, operado por la compañía Sidra Line, que ofrece servicios regulares de línea, transportaba 208 de ellos a bordo, añadió.

Además refirió que "ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores".