Personas se movilizan en una lancha en una zona inundada debido a las fuertes lluvias este martes, en Manta (Ecuador). ( EFE )

Treinta personas han fallecido, quince han resultado heridas y más de 121,000 se han visto afectadas o damnificadas por las lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño en Ecuador desde finales de agosto, según informó este jueves la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Desde el pasado 29 de agosto, cuando las autoridades declararon la alerta roja en todo el territorio nacional por la presencia de El Niño, se han registrado 2.116 eventos adversos relacionados con precipitaciones en las 24 provincias del país andino.

Cerca del 60 % de estos eventos corresponden a inundaciones, seguidas de deslizamientos de tierra, vendavales y erosión hídrica.

Las tres últimas víctimas mortales se registraron el pasado miércoles. Dos de ellas perdieron la vida al ser arrastradas por corrientes de agua en la provincia costera de Manabí y la tercera, una mujer embarazada, falleció por un deslizamiento de tierra en la provincia tropical de Los Ríos.

Daños materiales

Las provincias más afectadas por los efectos de las lluvias son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manabí y Bolívar.

Además, las lluvias han dejado 30,071 viviendas afectadas y 121 destruidas, así como daños en más de 50 puentes y afectaciones en más de 53 kilómetros de carreteras. También fueron afectadas más de 17,264 hectáreas de cultivo agrícola afectadas, mientras que la cifra de animales fallecidos se eleva a más de 2,500.

Situación actual

Por el momento, un total de 555 personas están alojadas en albergues y refugios temporales ubicados en distintas provincias del país.

El actual episodio de El Niño está catalogado como extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos cinco grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a episodios similares en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.