El Estado de Nicaragua tendrá doce días de vacaciones por fiestas de Navidad y Fin de Año
Más de 160,000 trabajadores del Estado se beneficiarán de esta medida
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Trabajo, informó este jueves en Managua que los trabajadores del Estado y sus instituciones gozarán de doce días de vacaciones entre diciembre y enero próximos, con motivo de las fiestas de Navidad y de fin de año.
El período de vacaciones de los empleados públicos será entre el lunes 21 de diciembre y el domingo 3 de enero de 2027, según el comunicado del Ministerio, leído a los medios por la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
Los días viernes 25 de diciembre de 2026 y viernes 1 de enero de 2027, por ser feriados nacionales, no afectarán la cuenta de vacaciones de los trabajadores del sector público, según esa cartera.
- Es decir, el último día laboral de los empleados públicos será el viernes 18 de diciembre y retornarán a sus labores el lunes 4 de enero de 2027.
"Son días para estar en familia y alegría, días para agradecer a Dios por un año que fue bueno y pedirle que nos de la fuerza para trabajar construyendo más entre todos y por el bien de todos para avanzar con nuestra Nicaragua bendita", declaró Murillo, también esposa del copresidente Daniel Ortega.
Medidas anunciadas
En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes, según el Ministerio del Trabajo.
Con esta decisión, al menos 160,000 trabajadores del Estado gozarán de libranza por catorce días, incluidos los dos días feriados, a excepción de los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad de Nicaragua.
Esto significa que todas las actividades del Estado, salvo las de urgencia, estarán congeladas en la última semana del presente año y la primera de 2027, de acuerdo con la información.