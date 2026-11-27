Imagen ilustrativa de un helicóptero. ( FOTO DE CANVA )

Las Fuerzas Armadas de Perú localizaron este viernes el helicóptero que se accidentó el jueves con nueve militares a bordo, durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país andino, y constataron que ocho de ellos fallecieron y solo uno logró sobrevivir.

El Comando Especial VRAEM, de las Fuerzas Armadas peruanas, confirmó que la aeronave siniestrada es un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), con matrícula FAP-646, que estaba destinado a extraer una patrulla militar de una convulsa área donde realizaba una misión.

El único superviviente del accidente es el piloto y comandante del helicóptero, Enzo Espinoza, que fue trasladado de urgencia a la capital, Lima, para recibir atención médica especializada.

Entre el personal militar fallecido hay cinco miembros de la Fuerza Aérea y tres del Ejército del Perú.

Las víctimas mortales de la FAP son el capitán Bruno Rivas, los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, y los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino.

Por parte del Ejército peruano fallecieron los suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, así como el suboficial de tercera Crisólogo Contreras.

Según la información preliminar de las Fuerzas Armadas, el helicóptero se estrelló sobre la zona de Sanabamba, un área rural del VRAEM que pertenece a la sureña región andina de Ayacucho.

Las circunstancias que causaron el accidente son hasta el momento desconocidas de manera pública y hay abierta una investigación para determinar los motivos.

El FAP-646 es el segundo helicóptero Mi-17, de fabricación rusa, que se accidenta gravemente en este año, después que el FAP-614 se estrellase en una zona montañosa de la sureña región de Arequipa en febrero, bajo un clima de intensa niebla.

El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que participó en el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).