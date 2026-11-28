El Gobierno de Cuba prevé implementar cuatro nuevos impuestos para 2027, entre ellos uno sobre el valor agregado (IVA) y un gravamen en dólares para la importación de productos. ( EFE/ARCHIVO )

El Gobierno de Cuba prevé implementar cuatro nuevos impuestos para 2027, entre ellos uno sobre el valor agregado (IVA) y un gravamen en dólares para la importación de productos, como parte de las 176 reformas que buscan liberalizar su economía, informaron este sábado medios estatales.

El paquete fiscal, que también incluye una contribución para la promoción de los destinos turísticos y la conversión en tributo de la tasa por trabajos de investigación geológica, será sometido a votación en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

Aunque las autoridades cubanas no han precisado los porcentajes ni las escalas impositivas a aplicar, de ser aprobadas estas modificaciones, reformarían la Ley del Sistema Tributario de 2012.

El diseño del IVA contempla una aplicación gradual con el objetivo de sustituir, a mediano plazo, los actuales impuestos sobre las ventas y los servicios, una medida anunciada desde el pasado junio cuando se dieron a conocer las reformas que prevén ampliar la participación del sector privado y atraer capital extranjero.

"Su creación permitiría establecer un mecanismo de tributación sobre el valor de los bienes y servicios a lo largo de las distintas etapas de comercialización", explicó el director jurídico del Ministerio de Finanzas y Precios, Randy Arteaga, en declaraciones a la agencia estatal Prensa Latina.

Otro de los impuestos busca gravar la importación o fabricación de productos que puedan convertirse en residuos sólidos como los neumáticos, baterías, materias primas utilizadas en la producción de artículos plásticos y mercancías cuyos envases o embalajes sean de metal, vidrio, plástico o cartón, puntualizó el directivo.

Arteaga detalló que en una primera etapa este tributo recaerá exclusivamente sobre las importaciones y deberá liquidarse en dólares estadounidenses con tasas más bajas para los alimentos.

Esta medida podría impactar especialmente a las empresas privadas, responsables actualmente de la mayoría de las importaciones y obligadas a adquirir divisas en el mercado informal de la isla, sumida en una profunda policrisis.

Captar turismo e inversión

El tercer impuesto consiste en una contribución especial para la sostenibilidad, promoción e imagen de los destinos turísticos, cuyos ingresos tendrían como destino el financiamiento de la campaña 'Imagen Cuba', en un momento en el cual la nación caribeña atraviesa una de sus peores crisis en el turismo.

La llegada de visitantes internacionales a la isla cayó un 65,7 % de enero a octubre de este año, debido principalmente al bloqueo petrolero de EE.UU. que paralizó los vuelos a Cuba por la falta de combustible y a la salida de hoteleras extranjeras por la amenaza de sanciones secundarias.

La cuarta propuesta plantea otorgar categoría tributaria a la tasa por trabajos de investigación geológica, un mecanismo que ya se aplica en Cuba para resarcir al Estado por los gastos asociados a la localización de recursos minerales y yacimientos de petróleo y gas.

Actualmente, esta tasa mantiene una estructura de cálculo con cuantías porcentuales sobre los ingresos por comercialización de minerales y unidades físicas para el petróleo y el gas, subrayó Arteaga.

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